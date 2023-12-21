Предназначалась Венгрии: после вступления Украины в ЕС вся помощь уйдет Киеву, — Орбан

По словам венгреского премьер-министра, ни одна страна еще не пыталась присоединиться к Евросоюзу в состоянии войны, поэтому у политика есть определенные вопросы.

Когда Украина станет членом Европейского Союза, тогда вся помощь континента будет направлена именно Киеву. Это может иметь определенные последствия. Такое мнение озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2, передает Index 20 декабря.

По его словам, сейчас Будапешт сталкивается с тремя основными проблемами и мир стал намного опаснее, нежели был всего год назад. Одной из трудностей, которую назвал политик, является война в Украине, а также риск роста терроризма в Европе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В Венгрии считают, что они смотрят на российское вторжение несколько иначе, чем западные государства, ведь якобы ощущают последствия на собственной шкуре. Орбан добавил, что Будапешту "сложно оставаться в стороне, но в то же время оставаться живым".

"Венгрия единственная страна в Европе, которая с самого начала утверждала, что в Украине необходимо прекращение огня", — заявил Виктор Орбан.

Также была поднята тема саммита ЕС, а также возможного членства Украины в союзе. Венгерский премьер отметил, что еще ни одна страна в мире, которая находилась в состоянии войны, не хотела стать членом ЕС.

"Несомненно то, что если Украина вступит в ЕС, то вся помощь, которая до сих пор предоставлялась странам Центральной Европы, включая Венгрию, будет передана им", — продолжает Виктор Орбан.

В частности речь идет о сельском хозяйстве. Будапешт предпочитает оставаться в стороне от решений, который пытались ему якобы навязать другие страны-члены. Виктор Орбан ожидает, что во время февральского саммита будут также сложные переговоры на тему Украины, ведь там могут принять решение о выделении помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что чешские политики обвинили Орбана в шантаже и защите интересов РФ. По их словам, действия венгерского премьер-министра против вступления Украины в ЕС играют на пользу президенту РФ Владимиру Путину.

14 декабря сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану покинуть зал во время принятия решения по началу переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Это помогло обеспечить единогласное принятие решения по вопросу о расширении ЕС даже в случае отсутствия венгерской стороны.