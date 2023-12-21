$12 млрд: столько РФ выделила на поддержание своего авиационного сектора в воздухе, — Reuters

По словам аналитиков Reuters, потеря иностранных запчастей и опыта технического обслуживания уже начали сказываться на безопасности полетов российских гражданских самолетов.

Россия выделила более 12 миллиардов долларов в виде государственных субсидий и кредитов, чтобы сохранить свой авиационный сектор в воздухе. Об этом пишет Reuters.

Анализ, проведенный экспертами агентства, зафиксировал зависимость авиационного парка РФ иностранного производства от поставок ключевых запчастей и услуг по техническому обслуживанию, которые прекратились на фоне антироссийских санкций со стороны Запада.

Как подметили аналитики, Россия столкнулась с непростой задачей — развитием своей авиационной промышленности, причем в одиночку.

"С тех пор Россия потратила 1,09 триллиона рублей (12,07 миллиарда долларов) на поддержку гражданской авиации, включая авиастроение и финансовую помощь авиакомпаниям", — приводит Reuters расчеты, основанные на данных Минфина РФ и Счетной палаты, контролирующей исполнение бюджета.

Западные авиационные аналитики отмечают, что инвестиции в лучшем случае позволят сохранить российский авиапарк, но сомневаются, что самолеты РФ вернутся на западные рынки в ближайшее время, даже если война в Украине закончится. Это связано с затратами и бюрократией, связанными с восстановлением парка самолетов с чистыми и отслеживаемыми показателями безопасности и утвержденными запчастями.

В правительственном документе, устанавливающем стратегические планы расходов на авиацию, как отмечает Reuters, говорится, что России придется потратить не менее 711 миллиардов рублей на "достижение технологической независимости от иностранных поставщиков".

Гражданская авиация России — что известно

По данным швейцарского поставщика авиационной разведки Сh-aviation, в настоящее время российские авиакомпании эксплуатируют 991 самолет, в том числе 405 российского производства.

Западные авиапроизводители Airbus и Boeing в марте 2022 года прекратили поставки услуг и запасных частей, а также отказали РФ в регулярном техническом обслуживании флагманского авиаперевозчика "Аэрофлот" и других российских авиакомпаний.

Вместе с тем, надежная авиаиндустрия особенно важна для России — как для перевозки людей и товаров по ее огромной территории, так и для поддержки утверждений Москвы о том, что санкции оказали лишь минимальное воздействие.

Однако некоторые авиакомпании разобрали самолеты на запчасти, как сообщили Reuters источники в авиационной отрасли. Также Москва спешно локализовала регистрацию своего парка и за счет средств Фонда национального благосостояния выкупила самолеты у иностранных арендодателей, чтобы избежать риска их конфискации при вылете за границу.

Внутренние авиапассажирские перевозки в стране начали восстанавливаться в конце 2022 года, поскольку авиакомпании нашли способы импортировать запасные части по "серой" схеме импорта, введенной правительством, и без согласия производителей — в основном Airbus и Boeing.

Между тем, потеря иностранных запчастей и опыта технического обслуживания уже начали сказываться на безопасности полетов.

По информации нескольких российских изданий, в течение осени в РФ поломалось столько самолетов, сколько прежде ломалось в течение года. Только за 11 месяцев 2023 года было "0,67 тысяч случаев" поломок, сообщила пресс-служба Росавиации.

Однако президент РФ Владимир Путин все же считает, как пишет агентство, что авиапарк России перегружен самолетами иностранного производства.

"К 2030 году мы планируем произвести более 1000 самолетов, собственных самолетов. Работа нужна", — подчеркнул он.

Вместе с тем государственной компанией United Aircraft Corporation в течение этого времени произведено всего 133 самолета Superjet. Другие самолеты российского производства — "Туполев", "Яковлев" и "Ильюшин" — редко используются для коммерческих рейсов.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что в 2023 году на закупку самолетов у иностранных лизингодателей может быть направлено 300 миллиардов рублей. Кроме того, Россия в 2022 году потратила 110 миллиардов рублей на компенсацию авиакомпаниям убытков от резкого роста цен на авиатопливо. Поэтому в текущем году РФ привлекла почти 400 миллиардов рублей на расходы на авиацию.

Напомним, что 11 декабря в Москве совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, который, кроме 104 пассажиров и 5 членов экипажа, перевозил на борту 19 кг радиоактивного материала.

Также сообщалось, что в РФ при взлете загорелся грузовой самолет Ту-204. По словам журналистов, пилот лайнера, судя по всему, сбрасывал топливо перед тем как пойти на посадку — из-за чего следом растянулась длинная ярко-оранжевая полоса пламени.