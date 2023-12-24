Арабо-израильский конфликт. Чек-лист из 10 фактов: кто за, кто против и почему все так получилось

Палестина, Израиль, сектор Газа... ХАМАС, Фатх, Хезболла... Железный купол, туннели боевиков. Эти слова пестрят в заголовках свежих новостей, но все помнят, что противостояние между Палестиной и Израилем началось очень давно — даже не в 20-м веке. Почему воюют арабы и евреи? Кто виноват и что с этим делать? Фокус попытался ответить на основные вопросы об арабо-израильском конфликте.

1. Библейские корни (нет)

Хотя евреи действительно поселились на территории Палестины более 3 тысяч лет назад, однако в I веке нашей эры римляне провели карательную акцию против иверов, следствием которой стало расселение этого народа по всей империи и эмиграция за ее пределы. А арабы "пришли" в Палестину (отвоевали ее у Византии — обломка Римской империи) в VII в. То есть с евреями они до конца XIX в. на этой территории практически не пересекались.

Крестоносцы на пути в Палестину. Средневековая гравюра Фото: Getty Images

2. Сионизм

В конце XIX в. среди активной части еврейской общественности начали распространяться идеи построения государства для евреев, которое уберегло бы их от притеснений, которым они подвергались во многих государствах, где проживала эта этническая группа. Движение за возвращение евреев на родную землю получило наименование "сионизм" (термин из Библии, который сакрализирует идею создания еврейского государства, поскольку обозначает Иерусалимскую крепость, которая защищала евреев на их земле от врагов). Самым оптимальным местом посчитали библейскую родину еврейского народа — Палестину.

3. Суть конфликта

Способ переселения был довольно колоритным. Богатые евреи жертвовали средства в фонд, который скупал земли у турецких феодалов, владевших землей в Палестине. Также земли скупались в частном порядке, что позволяло легче обходить ограничения, которые накладывало османское правительство. В Османской империи, владевшей тогда всем Ближним Востоком, сохранился еще средневековый общественный строй, при котором землей владели военные, которые ее завоевали. А местное арабское население, порабощенное в начале XVI века, арендовало землю, на которой проживало и которая их кормила. Фактически действовала османская разновидность крепостного права. Турецкие (османские) феодалы охотно продавали свои родовые наделы, а арабское население оставалось ни с чем.

4. Создание государства: ближневосточный колорит

По результатам Первой мировой войны, которую Османская империя проиграла, ее территории были разделены между государствами-победителями. Британия и Франция получили мандаты на управление Ближним Востоком. В межвоенный период большинство стран региона получили государственность. Их границы были начерчены Британией и Францией, что создало проблемы, которые не решены до сих пор. Палестина из-за конфликта между арабами и евреями (пока —внутригосударственный, за землю) получила государственность уже после Второй мировой войны.

Почтовые марки Палестины периода Британского мандата Фото: Getty Images

5. Первая неудача ООН

Уже на третьем году существования ООН потерпела первую неудачу. Палестинский вопрос решался в рамках этой молодой международной организации. Была издана резолюция Генеральной ассамблеи ООН №181 (29 ноября 1947 года), которая предусматривала образование в Палестине двух государств — еврейского (56% территории) и арабского (44% территории). Нарушили эту резолюцию именно арабы, которые были убеждены в своем военном превосходстве и намеревались уничтожить еврейское государство (которое было провозглашено 14 мая 1948 года и называлось Израиль) и разделить всю Палестину между образованными еще в межвоенный период арабскими государствами.

Резолюция предусматривала образование в Палестине двух государств — еврейского (56% территории) и арабского (44% территории) Фото: Фокус

6. Арабо-израильские войны

В течение 1948–1973 годов произошло четыре больших войны (маленькие вооруженные конфликты продолжались перманентно). Шли они между коалицией арабских государств (Египет, Сирия, Саудовская Аравия, Иордания и другие — в разные годы были разные составы участников) и Израилем, который в основном морально и вооруженно поддерживали США и иногда другие западные государства. В противовес Западу арабов стал поддерживать СССР. Последней большой войной оказалась война Судного Дня 1973 года, в которой фактически победил Израиль.

Война Судного дня — архивные фото Война Судного дня — архивные фото Война Судного дня — архивные фото

7. Территория "Палестины"

Здесь в кавычках, потому что занятые Израилем в 1967 году территории — это не вся Палестина.

Палестиной называется вся территория, на которую до 1948 года распространялся мандат управления Великобритании. Однако, когда в 1967 году в результате Шестидневной войны Израиль оккупировал территории, на которых в соответствии с упоминавшейся выше резолюцией Генассамблеи ООН №181 должно было сформироваться арабское государство, термином "Палестина" стали в основном обозначать именно эти земли. После войны Судного Дня арабские государства фактически признали право на существование еврейского государства, то есть Израиля, однако только на определенных резолюцией Генеральной ассамблеи ООН №181 — 56% территорий. На остальных 44% должно было быть образовано новое государство с рабочим названием "Палестина", чего не было сделано в 1948 году. Тогда эти территории были фактически разделены между арабскими государствами.

Эхо 1948 года ощущается до сих пор Эхо 1948 года ощущается до сих пор Эхо 1948 года ощущается до сих пор

8. Организация освобождения Палестины, ХАМАС, Хезболла и другие

Война Судного Дня и участие Израиля в гражданской войне в Ливане стали водоразделом в арабо-израильском конфликте. Если до 1973 года Израиль воевал с коалицией арабских государств, то позже и до сих пор он воюет с негосударственными образованиями, которые признаны в западном мире террористическими организациями. В 1964 году была образована Организация освобождения Палестины (ООП), впоследствии ее возглавил Ясир Арафат. ООП ставила целью образование арабского государства Палестина. В 1987 году было образовано Движение исламского сопротивления (в арабской аббревиатуре — ХАМАС), которое, основываясь на исламском фундаментализме, ставило целью уничтожение государства Израиль. Между этими событиями, в рамках гражданской войны в Ливане, в которой участвовали израильские войска, в 1982 году была образована Партия Аллаха (араб. — Хезболла). Именно эти три негосударственные силы сейчас являются сторонами конфликта с Израилем, в то время как арабские государства придерживаются мира, хотя и поддерживают эти организации финансово. Стоит отметить, что Хезболлу поддерживает Иран.

9. ХАМАС и Фатх

Ясиру Арафату удалось добиться международного признания и в конце концов достичь договоренностей в Осло (1993–1994 годы), в которых Израиль фактически предоставил Палестине автономию в определенных сторонами границах. Структуры ООП трансформировались в Фатх, который признают представителем палестинского народа западные государства. Зато ХАМАС — ультрарадикальная группировка, которая продолжает ставить целью "освобождение" всей Палестины, то есть не признает права Израиля на существование. В 2006 году ХАМАС одержал победу на выборах в Палестинской автономии. Фатх результаты этих выборов отказался признать, узурпировав власть на подконтрольном ему анклаве — на Западном берегу реки Иордан. ХАМАС же взял под полный политический контроль крошечный сектор Газа.

Иерусалим — один из древнейших городов мира и играет важную роль в культуре обоих народов Фото: Getty Images

10. Статус Иерусалима

Иерусалим как город, играющий важную роль в культуре обоих народов, был признан ООН нейтральным. По результатам первой арабо-израильской войны Иерусалим был разделен на две части (по примеру тогдашнего Берлина). Очевидно, что в замыслах функционеров ООН Иерусалим должен был стать неким свободным городом-культурным центром. Однако обе стороны декларировали намерение когда-то сделать именно Иерусалим столицей своего государства. Поскольку фактический контроль за городом с 1967 года оказался в руках Израиля, именно еврейское государство разместило в нем свои политические центры и провозгласило своей столицей в 1980 году. В 2018 году США признали Иерусалим столицей Израиля. За ними последовали некоторые другие государства. Украина по этому вопросу придерживается действующих положений и решений ООН.