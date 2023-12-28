Выпал из окна: депутат-"единоросс" Владимир Егоров найден мертвым, — росСМИ

Журналисты пишут, что видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Одной из наиболее вероятных причин называют проблемы с сердцем.

Депутат Тобольской городской Думы, член правящей партии Владимира Путина "Единая Россия" Владимир Егоров был найден мертвым в среду, 27 декабря. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Как отмечает Следственный комитет Тюменской области, Егоров выпал из окна своей квартиры на третьем этаже на Кедровой улице в Тобольске. Как пишет российское издание Инфо24, видимых следов криминальной смерти не обнаружено. Наиболее точная информация станет известна после вскрытия.

"Одна из наиболее вероятных причин — проблемы с сердцем", — проинформировали в ведомстве.

Как отмечают в американском Newsweek, это последняя из серии загадочных смертей видных российских деятелей с тех пор, как началось полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Издание отмечает, что несколько известных россиян погибли, выпав из окон. Среди них — Равиль Маганов, председатель "Лукойла", второго по величине производителя нефти в России; колбасный магнат, депутат "Единой России" Павел Антов; Марина Янкина, представитель российского Минобороны.

Newsweek не смог немедленно выяснить причину смерти Егорова и обратился по электронной почте в Министерство иностранных дел России за комментариями. Ответа не последовало.

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Кто такой Владимир Егоров

По сообщениям российских государственных СМИ, Владимиру Егорову на момент смерти было 46 лет. В 2007 году он начал работать в администрации Тобольска. Там до 2014 года занимал должность председателя комитета земельных отношений и лесного хозяйства.

В 2016 году Егорова приговорили к исправительным работам за невзимание арендной платы с бизнесменов за аренду муниципальной земли, но с него сняли обвинения.

С 2014 года Егоров руководил базой отдыха "Винокурово". А позже был избран заместителем председателя гордумы Тобольска.

В 2022 году парламентарий стал одним из богатейших депутатов города с доходом 9,1 миллиона рублей. Егорову принадлежат шесть земельных участков, два жилых дома, две квартиры и одно нежилое здание, а также автомобили, в том числе Toyota, грузовик KIA, УАЗ, а также моторная лодка.

У Егорова остались жена и двое детей.

Фокус писал 9 мая о смерти бывшего топ-менеджера "Лукойл", миллиардера Александра Субботина. Он лечился от похмелья у шаманов.