В Москве масштабный пожар: горит ангар с дизельным топливом (видео)

По информации телеграм-канала Shot, в ангаре, который загорелся, хранилось большое количество топлива.

На западе Москвы горит ангар с дизельным топливом на площади около 1000 квадратных метров. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По его информации, пожар охватил двухэтажное металлическое здание с пристройкой, которое размещается на территории горнолыжного комплекса "Лата Трэк" на Крылатской улице. Известно, что в ангаре хранилось большое количество дизельного топлива.

На месте происшествия, по информации телеграм-канала, работают пожарные, о пострадавших и последствиях пока не сообщалось.

Пожары в России

В 2023 году участилось количество пожаров, вызванных атаками ударных беспилотников. Под ударом оказываются различные регионы, и зачастую Москва.

Например, 24 ноября произошел пожар на территории московской электроподстанции "Чагино". Тогда же сообщали о густом дыме и возгорании трансформатора, а также 120 литров топлива.

Также 4 декабря в Москве горел завод, выпускающий спецтранспорт.

Кроме того, 7 декабря в Москве горел "Электрозавод". Пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха, расположенного на заводе по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций.

Напомним, 1 декабря в России горел рынок "Садовод". Там взорвались баллоны с химикатами. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. По информации МЧС РФ, пожар вспыхнул в торговых павильонах. Позже в ведомстве уточнили, что на рынке загорелись товары в смежных трехуровневых контейнерах.