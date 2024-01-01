Теракты в Европе: в Германии задержали трех террористов, угрожавших Кельнскому собору

По информации полиции ФРГ, около 1000 полицейских в новогоднюю ночь дежурят вокруг Кельнского собора, чтобы обеспечить безопасность участников празднования.

Полиция Германии арестовала еще троих подозреваемых в связи с планированием теракта в Кельнском соборе. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Нападение, по словам начальника полиции Кельна Йоханнеса Германнса, должно было быть совершено на автомобиле. Об этом следствию рассказал задержанный накануне Рождества таджик, который оказался участником крупной группировки. Он также рассказал подробности запланированной атаки.

Задержания прошли в Дуйсбурге, Херне и Нервенихе в районе Дюрен. Также были проведены обыски в квартирах. Кроме того, правоохранители осмотрели подземную автостоянку под Кельнским собором с помощью собак, которые чувствуют взрывчатку, но ничего подозрительного обнаружено не было.

"На данный момент мы не обнаружили ничего, что указывало бы на немедленное нападение", — сказал глава дорожного управления Кельна Франк Висбаум.

Меры безопасности у Кельнского собора

В пятницу, 29 декабря, полиция Кельна объявила о строгих мерах по защите собора и его окрестностей в канун Нового года, включая использование полицейских с автоматами. Меры безопасности уже были усилены к празднованию Рождества.

Первоначально собор был закрыт для туристов, проводились только церковные службы. Около 1000 полицейских, которые в новогоднюю ночь дежурят вокруг собора, делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность участников празднования. Пока что ничего необычного не обнаружено.

Кардинал Райнер Мария Вельки отслужил многолюдную новогоднюю мессу в соборе 31 декабря под усиленной охраной полиции.

"Я хотел бы поблагодарить наши силы безопасности, которые начали защищать этот собор накануне Рождества, а также защищают нас, чтобы мы могли проводить церковные службы. Кроме того, они защищают наше фундаментальное право свободно исповедовать религию, что продолжает гарантироваться в нашей стране", — сказал Велки.

Помимо информации о возможном нападения на Кельнский собор, органы безопасности также получили информацию о возможном нападении на церковь в Вене. Местная полиция также усилила меры безопасности на Рождество и Новый год.

Австрийское управление по защите Конституции арестовало четырех человек. Из них двое мужчин и женщина были помещены под стражу. Они находятся под следствием как причастные к террористической организации.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в европейских церквях подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.

Напомним, что 21 декабря в Чехии в центре Праги произошла стрельба. Неизвестный начал расстреливать людей прямо в Карловом университете. В результате происшествия погибли 15 человек, 25 получили ранения.

Кроме того, 11 декабря сообщалось, что "Моссад" помог разоблачить на Кипре группировку иранцев, в результате чего удалось предотвратить теракт.