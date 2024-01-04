Паспорт за участие в войне: Путин подписал указ о гражданстве для иностранцев, вступивших в ВС РФ

Согласно изменениям в российском законодательстве, теперь получить паспорт РФ может иностранец, который вступит в российскую армию в период полномасштабной войны с Украиной.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях, и членов их семей. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

По данным источника, с заявлением о получении гражданства Российской Федерации теперь вправе обратиться:

иностранные граждане, заключившие в период проведения так называемой "специальной военной операции" контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения так называемой "специальной военной операции" военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях;

иностранные граждане, уволенные с военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях в период проведения так называемой "специальной военной операции" на основании подпунктов "а" "г" и "о" п. 1 ст. 51.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях россияне планируют детей в возрасте от 14 лет направлять на военную подготовку, а от 16 лет — готовить к мобилизации

Кроме того, 5 декабря в ЦНС рассказали, что на временно оккупированных территориях враг развивает сеть милитаризованных клубов для украинских подростков. "Центр военно-спортивной подготовки" открыли на базе псевдоколледжа в Луганске.

Также 24 ноября стало известно, что российские оккупанты заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений помогать военным ВС РФ, которые получили ранения. Старшекурсников отправляют на работу в военные госпитали как на практику.