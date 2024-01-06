Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу: в Пентагоне назвали причину

Как отметили журналисты, в Минобороны США хранили молчание в течение четырех дней, прежде чем объявить о госпитализации министра. Ассоциация прессы Пентагона выразила по этому поводу свое "возмущение".

Министр обороны США Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер 5 января.

По данным спикера оборонного ведомства, Остин попал в больницу с осложнениями после недавней плановой медицинской процедуры. При этом не уточняется, о какой именно процедуре идет речь.

"Он хорошо выздоравливает и рассчитывает сегодня приступить к исполнению своих обязанностей в полном объеме. В любое время заместитель министра обороны был готов действовать от имени министра и осуществлять его полномочия, если потребуется", — сказал Райдер.

Как отмечают в CNN, Пентагон хранил молчание в течение четырех дней, прежде чем объявить о госпитализации министра. Ассоциация прессы Пентагона выразила свое "возмущение" задержкой, заявив, что "Остин не имеет права претендовать на конфиденциальность в этой ситуации".

"Общественность имеет право знать, когда члены кабинета министров США госпитализированы, находятся под наркозом или когда им делегируются обязанности в результате какой-либо медицинской процедуры", — говорится в письме Ассоциации, адресованном Райдеру и помощнику министра обороны по связям с общественностью Крису Мигеру.

По словам Райдера, Пентагон не сообщил о госпитализации министра раньше, так как это была "развивающаяся ситуация", в которой нужно было учитывать ряд факторов. В Пентагоне не ответили на вопросы о том, находился ли глава Минобороны США без сознания во время госпитализации и пребывали ли он в критическом состоянии.

Напомним, 8 декабря, Ллойд Остин прибыл с официальным визитом в Израиль. Он сообщил о намерении встретиться с министром обороны Йоавом Галантом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы "подтвердить твердую приверженность Америки Израилю, обсудить операции ЦАХАЛа по ликвидации ХАМАСа".

Ранее, 20 ноября, Ллойд Остин посетил с неанонсированным визитом Украину. Американский генерал отметил, что прибыл в Киев, чтобы передать важное сообщение.