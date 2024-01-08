Friendly Fire с погибшими: россияне устроили массовое ДТП на 50 автомобилей (фото, видео)

Движение в сторону Москвы по трассе полностью заблокировано. Предположительно причиной ДТП стали плохо расчищенные дороги. От многих автомобилей вследствие аварии остались разбросанные по дороге обломки.

В России на одной из трасс, ведущей в Москву, устроили масштабную аварию с около 50 автомобилей. Известно, что есть пострадавшие и раненые. Об этом сообщает губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

На такой инцидент в России отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он говорит, что подобные действия в Ростовской области временно остановили продвижение в сторону Мариуполя.

"4 российских потенциальных оккупантов уничтожено климатической атакой и френдли-фаер от россиян путем саботажа снегоуборки", — говорится в сообщении.

ДТП произошло на трассе М-11 "Нева" Новгородского района. Российские медиа пишут, что 10 человек получили ранения, их эвакуируют в медучреждение. Среди пострадавших есть двое детей.

Фото: Google Maps

Сейчас движение в Москву по трассе полностью заблокировано, правоохранители организовали объезд через трассу М-10 В Telegram-каналах говорят, что по состоянию на день пробка из-за аварии достигала 30 километров.

Фото: скріншот Фото: скріншот

От многих автомобилей в результате ДТП остались разбросанные по дороге обломки. Большая часть автомобилей оказалась зажатой между другими автомобилями и грузовиками.

Фото: скріншот Фото: скріншот

Вероятной причиной аварии стали плохо расчищенные дороги. Российские медиа пишут, что ответственными за очистку дороги будут заниматься следователи. В частности, Следственный комитет в Новгородской области организовал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор области говорит, что сейчас россиянам, которые оказались заблокированными на трассе, организуют пункт обогрева где будут раздавать чай и бутерброды.

Между тем жители России жалуются, что на этой трассе постоянно ездят с превышением скорости и даже призывают вводить штрафы "как в Европе". Некоторые жалуются, что до сих пор ждут оформления ДТП, впрочем никакого пункта обогрева для водителей не обустроили.

Фото: Скріншот

Фото: скріншот

Напомним, недавно в России жаловались на отсутствие куриного мяса в крупных супермаркетах. В некоторых крупных городах этот продукт стал дефицитным, ведь вместо него в магазинах пустые полки.

Также в Подмосковье несколько десятков тысяч россиян остались без отопления и горячей воды в сильные морозы. Причиной этого является авария на теплотрассе. В Подольске даже объявили локальный лежим чрезвычайной ситуации. Чиновники жалуются, что из-за повторных запусков появляются новые прорывы на магистральной линии, ведь система замерзла.