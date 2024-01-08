Гуляла без хиджаба: 33-летнюю женщину в Иране приговорили к 74 ударам плетью (фото)
По словам журналистов, даже после жестокого избиения Роя Хешмати отказалась носить хиджаб, переданный официальными лицами.
Иранские власти подвергли женщину 74 ударам плетьми за "нарушение общественной морали" и оштрафовали за отказ носить хиджаб на улицах Тегерана. Об этом пишет The Daily Mail.
33-летнюю Рою Хешмати избили кожаной плетью, а также заставили заплатить штраф в размере примерно 300 евро после того, как она "поощряла вседозволенность" и гуляя в общественных местах с непокрытой головой.
В своей социальной сети Хешмати рассказала, как ее беспощадно били по спине, ногам и ягодицам в сырой комнате, которую она сравнивала со средневековой камерой пыток. Но, несмотря на все это, она отказалась надеть хиджаб и в зале суда.
"[Избиение] закончилось. Мы вышли из комнаты. Я не хотела показывать, что мне больно… Мы подошли к судье, ответственному за исполнение приговора. Женщина-агент шла позади меня и старалась не уронить платок с моей головы. Я сняла платок у входа в зал суда. Женщина попросила меня его надеть, я не остановилась, и она снова натянула его мне на голову", — написала она.
Такое жестокое наказание вызвало широкий резонанс в иранских социальных сетях.
Аббас Абди, один из ведущих журналистов страны и общественных активистов, написал, что эти удары поразили всех тех, кто мечтает о нормальной жизни и свободе.
"Осужденная Ройя Хешмати поощряла вседозволенность, проявляла неуважение (появляясь) в оживленных общественных местах Тегерана, — сообщалось вечером в субботу на юридическом сайте Mizan Online. — Наказание в виде 74 ударов плетью было приведено в исполнение в соответствии с законом шариата и за нарушение общественной морали", — говорилось в публикации.
Но даже после жестокого избиения Хешмати отказалась носить хиджаб, переданный ей официальными лицами, сообщает Iran International.
Вскоре после Исламской революции 1979 года всех женщин в Иране обязали покрывать шею и голову.
Но удары плетьми за нарушение такого дресс-кода в Исламской республике все же редкость, хотя чиновники пытаются применять все более активные меры по отношению к нарушителям.
Напомним, что в августе прошлого года сообщалось, что полиция нравов в Иране будет искать нарушителей закона с помощью камер.
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