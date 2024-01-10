"Для чего они нужны": президент Аргентины высмеял ООН (фото)

Хавьер Милей иронически провел параллель между ООН и предметами, предназначение которых многим неизвестно.

Президент Аргентины Хавьер Милей намекнул на то, что не понимает для чего существует Организации объединенных наций (ООН). Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в социальной сети X 10 января.

Милей выложил картинку, на которой изображен логотип ООН, а также фото обуви, рубашки и провода. На снимках обведены красной линий элементы, предназначение которых многим непонятно.

"Четыре вещи, которые мы не знаем, для чего они нужны", — написал аргентинский лидер.

Какова позиция Милея по Украине

Напомним, 19 ноября экономист-либертарианец Хавьер Милей победил во втором туре президентских выборов в Аргентине. Известно, что политик поддержал Украину после полномасштабного вторжения ВС РФ. Через несколько дней после вторжения России, он присутствовал на 140-м открытии сессий Национального Конгресса с украинским флагом в руках.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября поздравил Хавьера Милея с победой в выборах и поблагодарил его за четкую позицию в поддержку Украины.

В свою очередь Милей 23 ноября предложил Зеленскому провести в Аргентине саммит по достижению мира в Украине. Советник Милея по внешней политике Диана Мондино заявила о заинтересованности Аргентины в проведении этой встречи.

Кроме того, 29 декабря СМИ сообщили, что Милей отверг предложение вступить в БРИКС. Политик написал соответствующие письма президенту РФ Владимиру Путину, и главе КНР Си Цзиньпину, президенту Бразилии Луле да Сильве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.