Тонут и замерзают: в Новосибирске прорвало трубу, без отопления более 200 объектов (видео)
Местный городской совет сообщал, что без теплоснабжения и горячей воды осталось 237 объектов. Жителям обещают, что аварийные работы закончат до конца вечера.
В Новосибирске несколько районов остались без теплоснабжения в 15 градусов мороза из-за прорыва трубы. Об этом сообщает Astra в Telegram.
В результате аварии некоторые улицы города затопило горячей водой. Сообщается, что ночью, когда произошел прорыв трубы, температура на улице составляла 25 градусов мороза. Без тепла осталось практически полгорода — Ленинский и Кировский районы.
Отмечается, что в этих районах находится около 200 объектов, а в медучреждения, которые там расположены, перестали госпитализировать людей.
В городском совете Новосибирска говорят, что по состоянию на 6:35 без тепла и горячей воды осталось 237 объектов. Сейчас коммунальщики проводят аварийные работы, которые планируют завершить к вечеру. Всего от теплоснабжения отключены 104 дома и 13 социальных учреждений.
Также в результате прорыва были затоплены трамвайные пути, некоторые трамваи временно изменили свои маршруты.
В России сотни домов без тепла
Новый 2024 год для россиян начался с коммунальных аварий, без тепла и горячей воды. Так, 6 января российские медиа писали, что из-за прорыва на теплотрассе в Подмосковье без теплоснабжения осталось 20 тысяч человек.
Жители РФ мерзли в квартирах, ведь температура воздуха достигала лишь 13-15 градусов тепла. Также жители домов остались без горячей воды, а часть даже без света. Некоторые из россиян уже через сутки выходили на митинги и просили решить ситуацию с теплом. У многих в результате аварии разорвало трубы. Из-за такой ситуации люди вынуждены эвакуироваться из своих домов.
Также без тепла санаторий, где проходят лечение российские военные. Люди возмущены и жалуются, что "мужчины защищают Родину", а их жены с детьми мерзнут. Чтобы оккупанты не замерзли, волонтеры покупают обогреватели в санаторий, ведь в палат только 10 градусов тепла.
Напомним, как писали российские медиа, в Подольске местные власти объявили локальный режим чрезвычайной ситуации. Проблемы у жителей начались еще в начале января из-за сильных морозов и прорыва на теплотрассе.