Воевал в Украине: помилованный Путиным наркоторговец стал чиновником Ленобласти, – росСМИ

Дмитрий Каравайчик был приговорен к 17 годам колонии за торговлю амфетамином. По данным журналистов, он вышел на свободу досрочно, отслужив полгода в составе ЧВК "Вагнер".

Наркоторговец Дмитрий Каравайчик, которого президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал за участие в войне против Украины, получил должность заместителя директора фонда "Ленинградский рубеж". Об этом бывший заключенный рассказал российскому порталу "Важные истории".

Сообщается, что Дмитрий, будучи ветеринаром по профессии, создал нарколабораторию вместе с женой Дианой – учительницей физики. В 2018 году супруги получили соответственно 17 и 16 лет колонии за производство и сбыт наркотиков в особо крупных размерах.

В 2023 году стало известно, что Каравайчик вступил в ЧВК "Вагнер" и был помилован после пяти месяцев войны в Украине. После истечения срока первого контракта экс-заключенный подписал еще один. По окончанию службы он вернулся в Санкт-Петербург.

В комментарии журналистам Каравайчик подтвердил, что теперь занимает пост заместителя директора фонда "Ленинградский рубеж", учрежденного губернатором Ленобласти Александром Дрозденко при поддержке петербургского криминального авторитета Ильи Трабера.

"Помогаю полностью по вопросам безопасности. Работаем по гуманитарной помощи, сотрудничаем с военкоматом Ленобласти. Скоро у меня как раз будет командировка в зону СВО", — рассказывает о своей новой работе Каравайчик.

По данным СМИ, жена Каравайчика также получила помилование. Экс-наемник отметил, что Диана снова работает по специальности, однако "не в школе, а там, где надо". Чем именно занимается его супруга, Каравайчик не уточнил.

Напомним, Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки касательно освобождения заключенных от уголовной ответственности за участие в войне против Украины. Согласно принятому закону, россияне могут избежать наказания за свои преступления небольшой или средней тяжести, подписав контракт с ВС РФ во время мобилизации или военного положения.

РосСМИ 24 октября также сообщали, что Кремль запретил российским журналистам публиковать новости о преступлениях, которые совершают российские военные, вернувшиеся с войны в Украине. В частности, речь идет о наемниках и бывших заключенных.