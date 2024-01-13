"Подписи собраны": в ЕС приблизились к лишению Венгрии права голоса в Европейском совете

По словам депутата от Финляндии Петри Сарвамаа, ему удалось собрать 120 голосов своих коллег из разных партий и государств. Голосование за резолюцию может пройти уже на следующей неделе.

В Европарламенте рассмотрят вопрос лишения Венгрии права голоса в Европейском совете из-за действий премьера Виктора Орбана. Об этом сообщил депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа у себя в X (ранее Twitter).

По его словам, ему удалось собрать 120 голосов своих коллег из разных партий и государств.

"Подписи собраны! Мы стали на шаг ближе к лишению Орбана права голоса. Отзывы были сильными, спасибо всем, кто поддержал эту историческую петицию", — написал он.

Сарвамаа сообщил, что теперь необходимо как можно быстрее оценить окончательную общую поддержку идеи петиции. Это произойдет в зале пленарных заседаний Европарламента. Возможно, это произойдет уже на следующей неделе.

По словам представителя Финляндии, конкретное содержание резолюции, за которую будет голосовать Европарламент, находится еще на стадии согласования. Однако в документе, как сообщается, будет фигурировать статья 7.2 "Договора о ЕС". Она предусматривает возможность приостановления определенных прав государства-члена Евросоюза за неоднократные нарушения правил и ценностей союза.

Лишение Венгрии права голоса в Евросовете: что известно

Ранее Сарвамаа инициировал сбор подписей за то, чтобы забрать у Венгрии право голоса в Европейском совете. Он заявил, что из-за действий Орбана работа Евросовета просто заблокирована. Поэтому его необходимо лишить права голоса.

"Сейчас или никогда. Механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана. Единственный способ заставить это работать — лишить Орбана права голоса в Совете. В то же время мы показываем, что в ЕС не допускается шантаж", — сообщил он.

Петри Сарвамаа инициировал сбор подписей Фото: Petri Sarvamaa/X

Также сообщалось, что глава МИД Венгрии Сийярто встретится с Кулебой и Ермаком. По словам спикера украинского дипломатического ведомства Олега Николенко, переговоры представителей Киева и Будапешта пройдут на территории Закарпатской области.