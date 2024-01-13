На улице 18 градусов мороза: в Ростове масштабный блэкаут, введены графики отключений (фото)

Причиной инцидента, утверждают местные журналисты, стала авария на высоковольтных сетях. Всего без света сидят жители двух районов города.

В субботу, 13 января, в российском Ростов-на-Дону произошло масштабное отключение электроэнергии. В результате аварии без электричества, отопления и воды остались десятки домов. Об этом сообщает местное издание 161.RU.

В источнике написали, что жители Западного микрорайона остались без электричества. Отключение якобы должно продлиться 2-3 часа.

В Ростове нет света

Как объяснили в управляющей компании "Комсервис", обесточены улицы Магнитогорская, Заводская, Извилистая и часть Западного.

"Из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях Региональным диспетчерским управлением по Ростовской области СО ЕЭС России принято решение о вводе графиков временного отключения в объеме 270 МВТ в ряде районов Ростовской области. Восстановить нормальную схему электроснабжения планируется в ближайшее время", — прокомментировали отключение "Россети Юг".

Впоследствии стало известно, что нет электричества и в Пролетарском районе, в домах у старого аэропорта.

"Россети ввели график временного ограничения электроснабжения, поэтому наши потребители остались без света, — прокомментировали ситуацию в компании Донэнерго.

Также стало известно и про отключение электричества зафиксировано и в Новочеркасске Ростовской области.

"На линиях "Россетей" произошла авария, в разных районах города зафиксированы отключения света. Энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии в течение часа", — написал мэр города Юрий Лысенко.

Пост Юрия Лысенко

Погода в Ростове

Отметим, что жители Ростовской области остались без света и отопления в сильные морозы. По данным сервиса meteopost, температура сохраняется в пределах -17…-18 градусов мороза.

Температура в Ростове

Всего отключения света затронули два района — Западный и Пролетарский.

Карта отключений света в Ростове

Напомним, что в столице России Москве произошел пожар на подстанции, в результате чего три района лишились электроэнергии и отопления. На месте возгорания работают сотрудники МЧС, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения. Так, пожар на подстанции привел к отсутствию тепла и света у жителей более 20 многоэтажных домов. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.