В Австралии капитан судна пытал, избивал и загонял в рабство членов экипажа, — СМИ

Некоторые из членов экипажа настолько боялись гнева своего капитана, что иногда прыгали в море с акулами и крокодилами и плыли на берег.

В Австралии полиция обвинила капитана судна в 46 преступлениях. Он в течение многих лет избивал и пытал членов экипажа на его рыбацких лодках. Об этом пишет Guardian.

Некоторые из них настолько боялись гнева своего капитана, что иногда прыгали в море с акулами и крокодилами и плыли на берег.

Правоохранители заинтересовались капитаном после того, как в прошлом году получили сообщение о том, что капитан якобы угрожал матросам на борту своего рыболовного судна.

"В некоторых случаях люди, которые работали палубными на этих рыболовных судах, подвергались жестокому обращению, они подвергались нападениям, их заставляли работать без заработной платы, спать на открытой палубе лодки", — заявил журналистам в среду исполняющий обязанности инспектора полиции Квинсленда Джейсон Чэтэм.

Жертвами капитана стали пятеро мужчин и одна 25-летняя женщина. В полиции предполагают, что их могло быть больше, поскольку произвол продолжался несколько лет.

9 января полиция обыскала 4 рыболовных судна и на одном из них нашла огнестрельное оружие.

В среду мужчине было выдвинуто обвинение в ряде преступлений, включая 18 пунктов в обычных нападениях и пять пунктов в пытках и рабстве.

Его оставили под стражей, и он должен предстать перед магистратским судом в феврале.

Напомним, что капитан пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Великобритании в Марокко, пожаловался на плохое самочувствие, о чем объявил пассажирам. От услышанного у многих из них похолодело в сердце.

Ранее сообщалось, что в РФ похоронили капитана катера "Серна", который атаковали морские дроны ВСУ. Российский мичман Никитин с первых дней вторжения находился в составе военного флота России.