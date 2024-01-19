"Будет много крови": в ОП рассказали, когда и как протесты в России станут масштабными

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, все будет зависеть от разных процессов. Народ России могут не устроить как социальные проблемы, так и поражения на фронте.

На территории России происходят конфликты и протесты по разным причинам, однако все они носят локальный характер. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" рассказал, можно ли масштабировать эти процессы.

По его словам, это произойдет само собой, но перед этим случится действительно "кровавое воскресенье", как в 1905 году в Санкт-Петербурге, когда расстреляли и разогнали мирную демонстрацию из 2,5 тысяч человек.

"Если где-нибудь в России произойдет не просто столкновение с силовиками, с росгвардией, а если это будет столкновение, в результате которого будет много крови. После этого процесс начнет развиваться достаточно быстро. А это будет точно. Все процессы, которые проходят в России – это постепенное закипание. Это не значит, что вспыхнет завтра", — заявил Михаил Подоляк.

К слову, локальные конфликты это одна из причин, почему Кремль настаивает на мирных переговорах с Украиной. Он хочет на время остановиться, накопить средства, а также уладить разлад, который происходит.

Протесты в России: что не устроит народ

Что касается процессов, то Михаил Подоляк считает, что их происходит сейчас очень много. В первую очередь речь идет о том, что противник проводит выставку "замерзающей Европы в России".

"Они хотели, чтобы Париж и Берлин замерзли, а замерзают Новосибирск, Чита, Пенза и другие города. И это правильно. Кстати, россияне сегодня в гораздо большем масштабе чувствуют то, что они хотели бы, чтобы чувствовали мы с вами прошлой зимой и этой так же. В этом году они также не имеют отопления во многих регионах, ЖКХ, канализации. Россияне сегодня постепенно погружаются в то, что хотели, чтобы имели украинцы", — продолжил Михаил Подоляк.

Также фиксируется, заявил далее советник главы ОП, что у РФ скапливается определенный дефицит денег. В стране есть 40 триллионов рублей накоплений граждан, которые могут в любой момент изъять и использовать. У людей будут забирать их законные средства по причине того, чтобы продолжить войну против Украину.

К слову, что касается "трехдневной войны", то вопрос о том, почему она длится уже практически 2 года игнорируется властями. Пропагандисты регулярно говорят о том, что готовы буквально со дня на день атаковать Запад, однако сейчас это уже мало кто воспринимает всерьез среди их населения.

"У них накапливаются вопросы, которые начнут существенно масштабироваться только когда где-то произойдет кровавое боестолкновение между протестующими и росгвардией. Только это, как цепная реакция, запустит другие процессы. Революционный процесс в России позволит совершить перераспределение влияний, возможностей и обновит систему, идущую точно в тупик", — продолжил Михаил Подоляк.

Распад России: как произойдет

Отдельно была поднята тема распада России. Многое также будет зависеть от ситуации на фронте, в том числе и от событий в Крыму. Если ВСУ удастся прорвать линию фронта, тогда разрушительные процессы внутри Кремля ускорятся.

"Прорыв любой и где угодно существенно повлияет на психоэмоциональное состояние, окончательно развалит все, что сегодня еще держится в России, почему они и "закручивают гайки". Это совершенно верно", — подытожил советник главы ОП.

Напомним, 15 января в Башкортостане стартовала акция протеста. Жители города Баймак вступились за активиста Фаиля Алсынова. Люди собрались возле суда, где Алсынову выносили приговор по делу о "разжигании межнациональной розни", требовали освобождения активиста и отставки главы Башкортостана Радия Хабирова.

К слову, по данным росСМИ на несколько дней были заблокированы шесть Telegram-каналов, которые распространяли информацию о событиях в Башкирии. Также у местных жителей наблюдались проблемы с доступом в социальные сети.