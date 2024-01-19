Уважаю и Арестовича: лидер организации Медведчука в Сербии отказался ее закрыть, — СМИ

По словам журналистов, руководитель "Другой Украины" в Сербии Драган Станоевич сказал, что кого-то уважать — его право. Еще он готов возглавить организацию Алексея Арестовича.

Драган Станоевич, возглавляющий сербский филиал российской организации Виктора Медведчука "Другая Украина", назвал "абсурдным" требование посольства Украины в Белграде прекратить деятельность представительства. Об этом Станоевич сообщил в комментарий "Радио Свобода".

В ответ на обращение посольства Украины к властям Сербии с просьбой прекратить деятельность локального представительства организации Станоевич заявил, что "фактически они хотят запретить мне помогать обращающимся украинцам".

"То, что у них есть война с Медведчуком, это их проблема. Никто ничего закрывать не будет. Я, конечно, так и буду заниматься этим дальше", — сказал Станоевич.

Он уточнил, что лично не знаком с Виктором Медведчуком, но готов принять его в гости. По его словам, возглавить сербский филиал предложили соратники Медведчука и ему идея понравилась.

"Я готов встретить Медведчука в Сербии, мне близки его идеи. Отмечу, что сербскую организацию Медведчук не финансирует, чтобы вы понимали, у нее даже счета своего нет. Хотя, возможно, нужно и обратиться, чтобы было финансирование", — сказал он.

Станоевич также добавил, что кого-то уважать — это его право.

"Я уважаю, например, Арестовича. И дальше что? Меня можно назвать его агентом? Кстати, если вы его знаете, передайте ему, что я готов возглавить его организацию", — объяснил Станоевич.

Протест против "Другой Украины"

В начале декабря прошлого года посольство Украины в Белграде направило официальный протест в сербский МИД, в котором попросило прекратить деятельность белградского филиала "Другой Украины" Виктора Медведчука. Об этом пишет сербское издание Danas.

Дипломаты сослались на положение статьи 29 закона Сербии о хозяйственных обществах, которое не допускает использовать названия стран в официальном наименовании юрлиц без разрешения конкретной страны.

О том, что в Сербии зарегистрирован филиал организации, главой которого стал депутат парламента Сербии Драган Станоевич, ранее выяснили журналисты "Радио Свобода". К "политическому движению", созданному в РФ Медведчуком, примкнули политические комментаторы из уже закрытых пророссийских телеканалов, депутаты местных советов от ОПЗЖ. Некоторых из представителей "Другой Украины" обвиняют в госизмене и сепаратизме. Они избежали уголовного преследования и выехали из Украины, некоторые бежали после 24 февраля 2022 года.

Напомним, что вербовщик наемников из Сербии Деян Берич назвал командование российского полка ОПГ. Он сообщил, что за отказ идти на штурм украинских позиций сербских граждан избили и несколько дней продержали на морозе.

Ранее сообщалось, что 3 января экс-генерала СБУ Андрея Наумова выпустили из тюрьмы в Сербии. Но из страны не выпускают.