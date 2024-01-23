Белорусские пограничники с оружием пересекли границу Литвы: в МИД отреагировали

Это уже не первый случай, когда белорусские пограничники заходят на территорию Литвы. В МИД страны просят Беларусь предоставить объяснения относительно этого инцидента и сделать так, чтобы этого больше не повторялось.

В понедельник, 22 января, трое вооруженных белорусских пограничников пересекли государственную границу с Литвой. Об этом пишет LRT.

Отмечается, что инцидент произошел в Игналинском районе. Пограничники намеренно зашли на территорию чужой страны и прошли вглубь около 2,5 метра.

В литовской Службе охраны государственной границы, белорусские пограничники осуществляли патрулирование на своей стороне и шли вдоль границы по заснеженной территории. Они подошли к разрушенному патрульному мосту на своей стороне, после чего развернулись и перешли линию границы.

После того, как белорусские пограничники дошли до построенного забора на территории Литвы, они вернулись обратно. Сообщается, что за действиями коллег наблюдали пограничники Литвы, однако необходимости вмешиваться не было.

Отмечается, что из-за незаконного пересечения границы в Литве планируют начать досудебное расследование.

В Министерстве иностранных дел Литвы отреагировали на этот инцидент и заявили, что белорусские пограничники прошли около 400 метров по территории Литвы.

Уже на следующий день, 23 января, МИД вызвал временного поверенного в делах Беларуси и вручил дипломатическую ноту и выразил решительный протест против нарушений госграницы Литвы, которое происходит не впервые.

В министерстве просят Беларусь предоставить объяснения относительно этого инцидента и принять необходимые меры для того, чтобы такие действия больше не повторялись.

Стоит добавить, что это не первый случай, когда Литва сообщает о нарушении белорусскими пограничниками границы. Так, как писали медиа, весной прошлого года в Службе охраны государственной границы Литвы дважды заявляли о нарушении границы пограничниками соседнего государства. Тогда Беларуси также отправляли ноту протеста.

Между тем в пограничном комитете Беларуси говорили, что заявления Литвы не соответствуют действительности, а в одном из случаев, по их мнению, пограничник пересек границу "случайно".

Напомним, в январе прошлого года в белорусские пограничники жаловались на "оскорбительные" жесты от украинских пограничников. Они опубликовали видео, на котором якобы украинский пограничник машет рукой, после чего проводит пальцем по горлу.

Также летом прошлого года пограничники Беларуси включили аудиозапись, в которой говорится о сходстве украинского и белорусского народов, в частности, сравнивалось сходство "борщей". Впрочем украинские коллеги не оставили это без внимания и дали ответ отметив, что их борщ напоминает российские щи.