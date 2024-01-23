"Динь, 17 секунд, бум": Трамп рассказал, как представляет работу ПВО (видео)

По словам кандидата в президенты США, чтобы управлять системами противовоздушной обороны не нужно иметь силу. Необходимо уметь быстро разбираться в произошедшем.

23 января в американском штате Нью-Гэмпшир состоялись праймериз кандидатов в президенты от республиканской партии. Дональд Трамп во время своего выступления рассказал о своем видении работы ПВО. С места велась прямая трансляция.

По его словам, те, кто отвечал за системы противовоздушной обороны чаще всего берут не силой, а умом. Им нужно очень быстро сообразить, чтобы в считанные секунду перехватить вражескую цель в небе.

"Это не сильные ребята, а умные, они спокойно работают: динь-динь-динь-динь, у них есть 17 секунд, чтобы во всем разобраться. Ракета полетела — впшшшнь, бум!", — заявил Дональд Трамп.

К слову, перед праймериз в Нью-Гэмпшире Дональд Трамп нарастил отрыв от своей главной конкурентки Никки Хейли. Об этом свидетельствуют опросы, которые были проведены накануне. В результате бывший американский президент имеет преимущество в 60% против 38%, которые получила Никки Хейли.

Выборы состоятся уже в ноябре 2024 года и битва может быть между Дональдом Трампом и действующим лидером США Джо Байденом, как это было в 2020 году. Бывший президент уже заявлял, что если вновь станет главой Белого дома, то сможет завершить войну в Украине всего за 24 часа. Более того, он успеет это сделать якобы до своей инаугурации.

"Еще прежде, чем я зайду в Овальный кабинет (рабочая комнате президента США в Белом доме), и спустя некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую", — заявлял Дональд Трамп.

Напомним, 23 января верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на заявление Дональда Трампа про быстрое окончание войны в Украине. По его словам, украинцы были бы рады, если бы американский политик мог дать им "волшебную формулу" прекращения войны за 24 часа. При этом дипломат отметил, что "чудеса случаются только в Лурде".

19 января президент Украины Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа в страну, чтобы тот смог лично посмотреть на российскую агрессию и уже потом делал выводы о том, возможно ли все закончить за сутки.