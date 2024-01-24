Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, – СМИ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует решение турецкого парламента и ожидает завершения ратификации со стороны Венгрии "как можно скорее".

Во вторник, 23 января, парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в Североатлантический Альянс (НАТО). Об этом пишет SVT.

Сообщается, что из 346 парламентариев 287 проголосовали за членство Швеции в НАТО. Против выступили 55 человек, остальные — воздержались. Голосованию предшествовали примерно четырехчасовые дебаты.

Как отмечают журналисты, теперь Венгрия стала единственной страной НАТО, которая не ратифицировала заявку Швеции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ожидает завершения ратификации со стороны Венгрии "как можно скорее". Он также заявил, что приветствует решение турецкого парламента.

"Все страны НАТО договорились в Вильнюсе пригласить Швецию в наш альянс, и Швеция выполнила свои обязательства. Членство Швеции делает НАТО сильнее, а нас всех — безопаснее", — цитируют Столтенберга журналисты.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отреагировал на решение парламента Турции на своей странице в социальной сети Х.

"Сегодня мы на один шаг ближе к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО. Положительно, что Великое Генеральное Собрание Турции проголосовало за вступление Швеции в НАТО", — написал глава шведского правительства.

Напомним, 18 мая 2022 года Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Посол Швеции в Альянсе Аксель Вернхофф и его финский коллега Клаус Корхонен передали письма-заявки, которые до этого подписали их министры иностранных дел.

25 октября 2023 года СМИ сообщили, что Турция начала процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Протокол о вступлении еще одной европейской страны в Альянс был подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего это решение одобрил спикер парламента Нуман Куртулмуш.