Хотели расколоть общество: РФ пыталась помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, - СМИ

По данным финских журналистов, план Кремля предусматривал быстрое распространение видеозаписей протестов в социальных сетях. В частности, планировали кампании по дискредитации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Российские спецслужбы планировали провести операции, направленные на препятствие вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. По данным финского издания Yle MOT, Кремль готовил кампанию, включающую подстрекательство к демонстрациям и другие акции в этих странах.

В распоряжении финских журналистов оказался секретный отчет разведки. Согласно докладу, российская разведка планировала организовать подрывные кампании, замаскированные под демонстрации, до того, как будет одобрено вступление этих стран в НАТО.

В документе описывались планы провокационных демонстраций, направленных на усиление напряженности в обеих странах, а также на организацию антиисламских мероприятий, как реакцию на конкретные события.

Хотя не было точных подтверждений о реализации этих планов в Финляндии, в отчете были указания на возможные методы, такие как проведение демонстраций, направленных против Турции и Реджепа Тайипа Эрдогана, распространение антиисламских слоганов, граффити и видеозаписей о данных акциях через социальные сети.

В одном из случаев, в крупных европейских городах планировалось провести демонстрации, высмеивающие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Один из методов, упомянутых в документе, — написать как можно больше антиисламских и "антиэрдогановских" лозунгов на стенах в видных местах городов.

План предусматривал как можно более широкое распространение видеозаписей протестов в социальных сетях. Предполагалось, что события будут освещать и новостные издания.

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Сведения о планах России были переданы в российский центр "Досье" частями в 2022 году и весной 2023 года. Центр, финансируемый Михаилом Ходорковским, специализируется на расследованиях о российских спецслужбах, собственности элиты и денежных потоках. Центр имеет своих журналистов, работающих как в Европе, так и в Литве, включая Илью Рождественского, который утверждает, что у них есть источники в российской разведке.

Рождественский подчеркнул, что спецслужбы России стремились подогреть конфликты между странами или этническими группами в Европе, что может быть эффективным методом для ослабления демократических государств. Он также отметил, что для распространения дезинформации и усиления разногласий не требуется значительных ресурсов и это может создать сомнения в реальности событий.

Напомним, 26 сентября сообщалось, что Турция называла условия по вступлению Швеции в НАТО. Турция еще в 2021 году запрашивала у Вашингтона продажу 40 истребителей и пакета модернизации F-16, имеющихся в Воздушных силах, но Штаты не одобрили продажу.

Также напомним, 4 октября стало известно, что Финляндия официально присоединилась к Североатлантическому Альянсу. Владимир Зеленский подчеркнул, что на фоне агрессивной политики Российской Федерации, НАТО стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе.