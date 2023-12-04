Хотіли розколоти суспільство: РФ намагалася перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, — ЗМІ

За даними фінських журналістів, план Кремля передбачав швидке поширення відеозаписів протестів у соціальних мережах. Зокрема, планували кампанії з дискредитації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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Російські спецслужби планували провести операції, спрямовані на перешкоду вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. За даними фінського видання Yle MOT, Кремль готував кампанію, що включає підбурювання до демонстрацій та інші акції в цих країнах.

У розпорядженні фінських журналістів опинився секретний звіт розвідки. Згідно з доповіддю, російська розвідка планувала організувати підривні кампанії, замасковані під демонстрації, до того, як буде схвалено вступ цих країн до НАТО.

У документі описувалися плани провокаційних демонстрацій, спрямованих на посилення напруженості в обох країнах, а також на організацію антиісламських заходів, як реакцію на конкретні події.

Хоча не було точних підтверджень про реалізацію цих планів у Фінляндії, у звіті були вказівки на можливі методи, як-от проведення демонстрацій, спрямованих проти Туреччини та Реджепа Таїпа Ердогана, поширення антиісламських слоганів, графіті та відеозаписів про ці акції через соціальні мережі.

В одному з випадків, у великих європейських містах планувалося провести демонстрації, що висміюють президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Один із методів, згаданих у документі, — написати якомога більше антиісламських і "антиердоганівських" гасел на стінах у видних місцях міст.

План передбачав якомога ширше поширення відеозаписів протестів у соціальних мережах. Передбачалося, що події висвітлюватимуть і новинні видання.

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Угорщина знову "не готова" до заявки Швеції в НАТО, — ЗМІ

Відомості про плани Росії було передано до російського центру "Досьє" частинами у 2022 році та навесні 2023 року. Центр, що фінансується Михайлом Ходорковським, спеціалізується на розслідуваннях про російські спецслужби, власність еліти і грошові потоки. Центр має своїх журналістів, які працюють як у Європі, так і в Литві, включно з Іллею Рождественським, який стверджує, що у них є джерела в російській розвідці.

Рождественський наголосив, що спецслужби Росії прагнули підігріти конфлікти між країнами або етнічними групами в Європі, що може бути ефективним методом для ослаблення демократичних держав. Він також зазначив, що для поширення дезінформації та посилення розбіжностей не потрібно значних ресурсів і це може створити сумніви в реальності подій.

Нагадаємо, 26 вересня повідомлялося, що Туреччина називала умови щодо вступу Швеції до НАТО. Туреччина ще 2021 року запитувала у Вашингтона продаж 40 винищувачів і пакета модернізації F-16, наявних у Повітряних силах, але Штати не схвалили продаж.

Також нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що Фінляндія офіційно приєдналася до Північноатлантичного Альянсу. Володимир Зеленський наголосив, що на тлі агресивної політики Російської Федерації, НАТО став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні.