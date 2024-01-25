Вспыхнуло несколько миллионов: в РФ загорелся цех по производству аэролодок (фото, видео)

Огонь охватил более 1700 квадратов территории цеха по производству аэролодок. Причины возгорания не установлены, рассказали журналисты.

Утром 25 января в селе Еловое Красноярского края Российской Федерации загорелся цех по производству аэролодок. Об этом сообщило российское издание Shot.

"Цех по производству аэролодок горит в Красноярском крае. Огонь охватил более 1700 квадратов", — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что из здания выбежали 40 человек, спасаясь от пожара. Для ликвидации пожара было привлечено 27 спасателей и восемь единиц спецтехники. Никто из людей не пострадал.

Цех по производству аэролодок в России: что о нем известно

По данным изданием, загоревшийся цех в селе Еловое принадлежит компании "Аллигатор", которая занимается производством плоскодонных водных судов с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями.

Стоимость аэролодок на этом предприятии достигает 4,4 миллиона рублей (около 1,85 миллиона гривен), в частности модель Alligator Raptor X AIR 650.

Alligator Raptor X AIR 650

"Пока владельцы подсчитывают убытки, эксперты готовятся устанавливать причину возгорания, опрашиваются рабочие, которые были сменены", — добавили журналисты.

Добавим, что на момент выхода публикации местные власти не прокомментировали событие.

Напомним, вечером 25 января несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали Краснодарский край России. В результате в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода местные жители слышали звуки взрывов. На нефтебазе вспыхнул пожар, территорию вокруг перекрыли.

24 января беспилотники атаковали Орловскую область России. Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении дронов.