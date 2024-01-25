США выведут войска из Ирака: подтвердили ли в Пентагоне заявления СМИ

Официально американские военные не подтвердили вывод войск из Ирака. Информация о таком развитии событий поступили от анонимных источников, пояснили журналисты.

США готовятся вывести из Ирана подразделения, которые 10 лет находились на военных базах на территории страны. Пока что объявили о создании рабочей группы, которая будет заниматься переговорами относительно дальнейших действий. О ситуации с американскими войсками в Ираке рассказали на портале CNN.

Журналисты портала получили информацию от двух источников в американском правительстве, имена которых не разглашались. Источники заявили, что США начинают вывод своих военных с баз в Ираке. При этом авторы статьи не указали, когда именно это произойдет, но объяснили, что к этому "публично призывают" в иракском правительстве.

На портале Reuters, со ссылкой на три анонимных источника, написали, что соответствующее предложение США направили министру иностранных дел Ирака Фуаду Хусейну.

Официальные лица США пока не подтвердили публикации, размещенные на портале CNN и Reuters.

Иран и США — детали

Отметим, пресс-служба Пентагона 25 января сообщила, что начнет совещаться рабочая группа Высшей военной комиссии (Higher Military Commission) чиновников США и Ирака, которую впервые собрали 7-8 августа 2023 года. Представители обеих стран будут анализировать три аспекта: возможную угрозу со стороны террористов "Исламского Государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ), оперативную ситуацию и военные возможности Ирака.

Главная цель рабочей группы — выяснить, как следует изменить действия Международной коалиции, чтобы "ИГИЛ никогда не возродился". Также подчеркивается обязательство "сотрудничать в сфере безопасности для содействия стабильности в Ираке и в регионе".

В тексте документа, опубликованном Минобороны США, прямо не указано, что американские войска действительно выводятся из Ирака.

Скриншот заявления Пентагона о военном сотрудничестве с Ираком Фото: Скриншот

Военные подразделения Вооружённых сил США оказались на территории Ирака в результате Международной военной операции, которая началась в этой центральноазиатской стране в 2014 году. Глава цель операции, возглавляемой США, — борьба с террористами из организации ИГИЛ.

Ирак и ИГИЛ — что известно

Исламское Государство Ирака и Леванта — террористическая исламистская организация, которая до марта 2015 года контролировала территории в Сирии, Ираке, Нигерии, Афганистане и была создана на основе "Аль-Каиды". Главная цель организации — создать исламский халифат, несмотря на человеческие жертвы. После военных действий, которые активизировались в 2014 году, к борьбе против террористов присоединились США и международная коалиция.

Йеменские хуситы — военизированная исламистская организация, ударившая по Израилю, который начал военные действия в секторе Газа, пытаясь обезвредить боевиков ХАМАС. Кроме того, начались атаки на грузовые корабли, которые проходят Красным морем.

Напоминаем, 16 января крылатые ракеты Ирана ударили по военным объектам США в Ираке: пострадали базы в городах Харир и Эрбиле. 23 января США и Великобритания продолжили военную операцию против лагерей хуситов — по ним запустили несколько десятков крылатых ракет.