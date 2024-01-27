"Привело к экстремальной реакции": Мишель отказался от своего плана досрочно уйти в отставку

По словам главы Евросовета, его решение баллотироваться в Европарламент вызвало "интенсивное внимание СМИ и спекуляции", часть из которых он предвидел.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что не станет досрочно уходить в отставку, чтобы баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Об этом он написал на своей странице в Facebook 26 января.

По словам Мишеля, он почитал, что избирательная кампания совместима с выполнением политического мандата, который подходит к концу. Он подчеркнул, что это возможно при условии строго разграничения между его нынешней ролью и избирательной кампанией.

"Мой выбор вызвал интенсивное внимание СМИ и спекуляции. Часть я предвидел, учитывая беспрецедентный — кто-то сказал бы смелый — характер моего подхода. Это также привело к экстремальной реакции — не в ЕС, а за его пределами — на перспективу баллотироваться на европейские выборы, сократить мой срок и продлить мандат преемника на несколько месяцев", — написал политик.

Мишель отметил, что не хочет, чтобы его решение стало причиной раскола в Евросовете или подорвало европейский проект. Он заявил, что приветствует всю политическую критику, однако личные атаки все чаще имеют преимущественную силу над фактическими аргументами.

В связи с упомянутыми факторами, глава Евросовета принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборы в Европарламент.

"Я буду посвящать все свои усилия выполнению текущих обязанностей с непоколебимой решимостью, пока они не подойдут к концу. Я всегда буду горячим сторонником демократической, сильной, единой и вершащей свою судьбу Европы", — заявил Мишель.

Напомним, по данным СМИ от 12 января, европейские дипломаты и официальные лица критически отнеслись к решению Шарля Мишеля уйти с должности президента Европейского совета и баллотироваться в Европейский парламент.

Ранее, 7 января, также сообщалось, что в случае отставки Шарля Мишеля, временным председателем Европейского Совета может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.