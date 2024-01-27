Обвинение Трампа в попытке изнасилования: экс-президенту США вынесли приговор

Присяжные обязали Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл, обвиняющей его в клевете и попытке изнасилования. В ответ экс-президент США заявил о намерении обжаловать "охоту на ведьм, направленную Байденом".

В пятницу, 26 января, федеральное жюри Манхэттена постановило, что бывший президент США Дональд Трамп должен выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл в качестве компенсации за публичные заявления, сделанные им в 2019 году, содержащие пренебрежение и отрицание ее обвинений в попытке изнасилования. Об этом пишет CNN.

Как отмечают журналисты, компенсация более чем в восемь раз превышает сумму, которую Кэрролл указывала в своем первоначальном иске.

Кэрролл назвала решение присяжных "великой победой для каждой женщины, которая встает, когда ее сбили с ног". Ее адвокат Робби Каплан также добавил, что приговор является доказательством того, что верховенство закона распространяется на всех.

"Есть способ противостоять кому-то вроде Дональда Трампа, которого больше заботят богатство, слава и власть, чем уважение закона", — заявил Каплан.

В свою очередь Трамп выразил несогласие с приговором и заявил о намерении обжаловать "охоту на ведьм, направленную Байденом".

"Наша правовая система вышла из-под контроля и используется как политическое оружие. Они отобрали все Права Первой поправки. Это не Америка!", — написал он в Truth Social.

Обвинение Трампа в попытке изнасилования: что известно

Напомним, 25 апреля 2023 года начался гражданский процесс по обвинению Дональда Трампа в попытке изнасилования бывшего обозревателя журнала Elle Джин Кэролл, которая также обвинила экс-президента США в диффамации.

Кэролл заявила, что в 90-х годах встретила Трампа в магазине Bergdorf Goodman. По ее словам, бизнесмен попросил помощи в покупке подарка для другой женщины, после чего провел ее в раздевалку, где закрыл дверь и прижал ее к стене. Женщина отметила, что ей удалось вырываться через несколько минут.

Трамп отверг обвинения Кэролл, назвав ее "психически больной", ее заявление – "мистификацией" и "полной аферой". Кроме того, он заявил, что женщина выдумала встречу, чтобы прорекламировать свои мемуары.

Ранее, 30 марта, в окружной прокуратуре Манхэттена проголосовали за предъявление обвинения Трампу в связи с выплатой средств порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемой связи незадолго до президентских выборов 2016 года.