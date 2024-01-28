В центре Москвы горит Театр сатиры. Площадь пожара 250 кв. метров (видео)

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров как на военных объектах, так и гражданской инфраструктуры.

Сильный пожар вспыхнул в центре Москвы утром 28 января — горит Театр сатиры. Об этом сообщает телеграм-канал российского информагентства РИА-Новости.

Площадь пожара в здании на Триумфальной площади составляет 250 квадратных метров. Российские СМИ пишут, что загорелись деревянные конструкции купола кровли, и огонь продолжает распространяться. Из здания эвакуированы 50 человек, а спектакль, запланированный на 28 января, отменен.

На размещенных в сети видео заметно, как из-под купола здания валит дым. На месте инцидента, как отмечают телеграм-каналы, работают 62 пожарных и 14 единиц техники.

Здание Театра сатиры было построено в 1911 году, сначала в нем располагался цирк.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают по всей ее территории. В частности, участились пожары в портах, на военных объектах, заводах и т.п.

Недавно из-за пожара производство топлива, которое поставлялось оккупантам, на заводе ПАО "Новатэк" в балтийском порту Усть-Луга приостановлено.

Несколько дней БПЛА атаковал нефтебазу в Клинцах Брянской области.

Утром 25 января в селе Еловое Красноярского края Российской Федерации загорелся цех по производству аэролодок.

По данным британской разведки, в России за последние полгода вдвое возросло количество поджогов военкоматов, что эксперты связывает с ростом недовольства войной среди россиян.

"Некоторым из тех, кого обвиняют в совершении таких нападений, были предъявлены обвинения в терроризме и государственной измене", — подчеркивает разведка.

Напомним, Фокус писал, что нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе атаковали три украинских беспилотника "Бобер".