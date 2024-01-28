С криками "за здоровое питание": активистки облили супом "Мона Лизу" в Лувре (видео)

Девушки пробрались сквозь защищающее картину заграждение и облили портрет кисти Леонардо да Винчи супом из пластиковой бутылки.

Экоактивистки облили супом картину Леонардо да Винчи "Джоконда", которая хранится в Лувре. Об этом написало медиа France 24 в воскресенье, 28 января.

Как пишет медиа, целью акции двух девушек стало требование права на "здоровое и устойчивое питание". Также они выкрикивали, что "сельскохозяйственная система больна". Всемирно известную картину о вандалов защитило толстое бронированное стекло.

На опубликованных в социальной сети Х (ранее — Twitter) видеокадрах видно, как две женщины бросают бутылки в стекло, защищающее шедевр Леонардо да Винчи, и проходят под барьером безопасности, чтобы приблизиться к картине. Суп они заранее перелили в пластиковые бутылки, из которых и облили картину. Позже можно было видеть, как сотрудники Лувра ставят черные панели перед Моной Лизой и просят посетителей эвакуироваться из зала.

Также на видеокадрах видно, что девушки, облившие едой картину, стояли перед нею в белых футболках с логотипом Riposte Alimentaire. Это ответвление экогруппы Dernier Rénovation, оно себя как "кампанию французского гражданского сопротивления с целью радикально изменить общество" на климатическом и социальном уровне.

Напомним, что это — не первый случай, когда знаменитый портрет кисти Леонардо да Винчи пострадал от рук вандалов. В конце мая 2022 года на "Мону Лизу" набросился мужчина с тортом. По словам очевидцев, сначала он пытался разбить защитное стекло, а когда не получилось, испачкал его куском торта. Кроме того, он усыпал место у картины лепестками роз, после чего его скрутила охрана, сбив с ног.

А в феврале 2013 года в филиале Лувра женщина исписала маркером картину Делакруа. Посетительница филиала музея Лувр в городе Ланс оставила надпись черным маркером на знаменитой картине Эжена Делакруа Свобода на баррикадах. Полиция задержала нарушительницу, сообщают в пятницу французские СМИ.