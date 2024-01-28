Техас сам за себя: ТОП-10 фактов о мятежном американском штате

Губернатор штата Техас Грег Эботт фактически бросил вызов федеральному правительству США, отказавшись выполнять решение Верховного суда о передаче охраны границы пограничной службе. Действительно ли Техас возглавит новую конфедерацию и спровоцирует новую гражданскую войну? Фокус подготовил ТОП-10 фактов, которые помогут лучше понять поведение и политические предпочтения этого неординарного штата.

Фактически Эббот вывел дискуссию о миграции (которая перед тем стала самой популярной темой для американцев, вытеснив на второй план традиционно важные экономические проблемы) на новый уровень. Его экстравагантное решение вызвало злорадные ожидания у врагов США и поддержку среди коллег губернаторов-республиканцев. Вот почему один из крупнейших американских штатов Техас вышел на первые полосы ведущих новостных изданий мира.

1. Техас — красный (республиканский) штат

Последний раз демократ становился сенатором от штата Техас в 1988 году, а губернатором — в 1990 году. На последних выборах в Палату представителей республиканцы победили в 25 из техасских 38 округов. В 2020 году Дональд Трамп победил Джо Байдена с результатом 52,1% против 46,5%, что позволило ему получить 38 из 40 голосов коллегии выборщиков. Два голоса не достались Байдену, а ушли в "серую зону".

2. Техас — лакомый кусок на выборах

Штат делегирует 40 представителей в Коллегию выборщиков на президентских выборах (больше только в Калифорнии — 54). Также от него избирается 38 депутатов в Палату представителей.

3. Демократическая полоса

Большинство округов, в которых выигрывают демократы, идут строчкой вдоль мексиканской границы.

4. Демографический бум в Техасе

Население штата (30 млн человек) удвоилось за последние 40 лет. Весомым источником прироста населения является иммиграция. Именно на Техас пришлась треть (1,6 млн человек, из них около 0,5 млн — Техас) новых американцев, которые появились в 2023 году.

5. Пестрый состав населения

Почти 40% жителей Техаса имеют испанское происхождение. Многие общины вдоль юго-западной границы США являются почти полностью испаноязычными. Коренные американцы составляют менее 1% населения Техаса. В начале XXI века афроамериканское население составляло чуть менее одной восьмой (около 12%) от общего населения штата и сосредоточилось в центральных частях крупных городов, а более 40% афроамериканцев проживали в Далласе и Хьюстоне.

6. Колонизацию территории штата Техас начали испанцы

Первые европейцы ступили на территорию Техаса в 1528 году. Активно колонизироваться территория начала с XVIII века в основном усилиями испанцев. Говорят, что племя каддо приветствовало испанских поселенцев словами Тай-яс, что означает "друзья" — и звучит как "Техас".

С 1821 года (года провозглашения независимости) заселение региона своими гражданами стимулировала Мексика.

7. Почти десятилетие Техас существовал как независимое государство

В 1836 году, в разгар гражданской войны в Мексике, Техас объявил независимость. На референдуме о независимости население штата сразу высказалось за присоединение к США, однако последние... отказались принять мятежный регион.

Только через 9 лет в Вашингтоне все же передумали и присоединили Техас на правах отдельного штата. Он стал 28-м штатом и имел право разделиться еще на 4, однако техасцы так и не воспользовались этой возможностью. Важным условием присоединения было сохранение собственности на землю именно за штатом, а не за федеральным правительством.

8. Техас участвовал в образовании сепаратистской конфедерации

Уже в 1861 году Техас присоединился к так называемой Конфедерации штатов Америки, которая выступала за сохранение рабства, и вышел из состава США. Снова вернулся после поражения Конфедерации в гражданской войне 1865 года.

9. Конституция штата была принята еще в 1876 году

Техас имеет двухпалатный законодательный орган, состоящий из 31 сенатора, избираемого на четыре года, и 150 представителей, избираемых на двухлетний срок. Губернатор, избранный на четыре года, может инициировать законы, созывать специальные законодательные сессии, налагать вето на законопроекты и назначать советы и комиссии. Нет конституционных ограничений на то, сколько сроков может занимать губернатор, но власть губернатора штата Техас ограничена тем, что многие должностные лица и исполнительные советы избираются, а не назначаются.

10. Право защищать свою границу

Губернатор штата Грег Эббот интерпретировал напор иммигрантов как вторжение со стороны другого государства и ссылается на конституционные принципы, которые позволяют штату защищаться. Именно защита от набегов со стороны Мексики была основной причиной объединения Техаса с США в далеком 1845 году. Поэтому сейчас губернатор штата обвинил федеральное правительство в невыполнении своих прямых обязанностей.

Сейчас происходит несколько судебных процессов, в которых каждая сторона ссылается на разные законодательные акты. С одной стороны, защитой границы должно заниматься федеральное правительство, с другой — штат Техас имеет право принимать дополнительные меры, если федеральные власти не справляются.

Сейчас очевидно, что вопрос иммиграции вышел из чисто юридической плоскости. Это острый политический вопрос, который влияет на результаты ноябрьских выборов президента США. Республиканцы нашли слабое звено демократов и не упустят шансов нанести им болезненный удар накануне судьбоносных для обеих партий выборов. Здесь битва идет не на жизнь, а на смерть и для республиканцев, и для демократов — и в таком противостоянии трудно найти место для компромисса.