Путин и Лукашенко подписали документ о создании новой совместной медиакомпании

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что медиахолдинг будет включать две газеты и журнал, которые будут выходить еженедельно, а также телеканал, что обеспечит "единую скоординированную политику".

Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко подписали документ о создании объединенного медиахолдинга. В нем будут две газеты, телеканал и журнал "Союзное государство" Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

По информации журналистов, соответствующий договор Путин и Лукашенко подписали на заседании Высшего госсовета России и Беларуси в Санкт-Петербурге.

Глава Министерства цифровой трансформации РФ Максут Шадаев сообщил, что медиахолдинг будет включать две газеты и журнал, которые будут выходить еженедельно, а также телеканал, что обеспечит "единую скоординированную политику". В то же время, по его словам, прорабатывается вопрос "о создании медиахолдинга с нуля".

Идея создать объединенный медиахолдинг Российской Федерации и Беларуси зародилась еще в 2021 году. Тогда Лукашенко предложил "не размазывать деньги по газетам, журналам, телеграмм-каналам и ютюбам, а собрать их в кулак и рассказывать о том, что происходит".

Напомним, во время встречи в Москве 6 апреля прошлого года Путин и Лукашенко договорились, что Россия и Беларусь будут продолжать тесное сотрудничество в военной сфере, а также создадут единую систему противовоздушной обороны.

29 января сообщалось, что глава России Владимир Путин намерен прибыть в Турцию. Основная тема для переговоров — украинская тематика. Подробности он не объявил.