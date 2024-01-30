В Москве произошел взрыв на электроподстанции: "кислотную" вспышку было видно за городом (видео)

В сети сообщили, что местные жители жаловались на проблемы с электроснабжением на нескольких улицах в Подольске. Сейчас подача электричества восстановлена.

Утром 30 января жители подмосковного Подольска сообщили о яркой "кислотно-зеленой вспышке", оказалось, что на электроподстанции в Москве в городском округе Щербинка произошел взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

Как рассказали SHOT местные жители, вспышку в небе они увидели примерно в 9 часов утра. Устанавливать происхождение "необычного явления" взялись представители российского МЧС.

Позже в Telegram-канале сообщили, что причина яркой вспышки, которая "напугала утром жителей Подмосковья" — взрыв на электроподстанции в Москве в городском округе Щербинка.

По предварительным данным, на объекте якобы произошло короткое замыкание. Информации о пострадавших не поступало.

Также в Telegram-канале "Осторожно, Москва" сообщили, что местные жители жаловались на проблемы с электроснабжением на нескольких улицах в Подольске. Сейчас, по их информации, подача электричества восстановлена.

Напомним, в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в ночь на 30 января силы противовоздушной обороны России перехватили 21 украинский беспилотник. БПЛА якобы уничтожили над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.

В Telegram-канале SHOT заявили, что украинские беспилотники якобы пытались атаковать аэродром на окраине Тулы и нефтебазу в Калуге.

Ранее в России заявили об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны в трех районах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, ПВО работала в Жуковском, Трубчевском и Навлинском районах.