ВОЗ прогнозирует рост больных раком на 75% к 2050 году, — The Guardian

Наибольший рост заболеваемости будет наблюдаться в странах с низким уровнем доходов. Смертность от онкологии там может вырасти вдвое, говорят эксперты.

Количество больных раком в мире следующие 25 лет вырастет более чем на 75%. Прогнозируется, что наибольший рост будет фиксироваться в странах с низким уровнем дохода. Об этом пишет The Guardian.

Последние данные отдела борьбы с раком ВОЗ, Международного агентства по исследованию рака, свидетельствуют о росте случаев онкозаболеваний с 14,1 миллиона новых случаев и 8,2 миллиона смертей во всем мире в 2012 году до 20 миллионов новых случаев и 9,7 миллионов смертей в 2022-м.

Агентство прогнозирует, что к 2050 году будет более 35 миллионов новых случаев рака, что на 77% больше, чем в 2022 году, а количество смертей почти удвоится с 2012 года до более 18 миллионов. Также предполагается, что почти вдвое больше случаев рака будут фиксировать в странах с низким уровнем доходов, тогда как в более развитых государствах статистика заболеваемости будет расти пропорционально.

Ключевыми факторами роста заболеваемости называют употребление табака, алкоголя, лишний вес, старение и увеличение населения.

Рак легких является наиболее часто диагностируемым раком в мире, на него приходится 12,4% новых случаев и 18,7% смертей. Рак молочной железы у женщин является второй по распространенности формой, но хотя на него приходится 11,6% случаев, он является причиной менее 7% смертей. Другие основные причины смерти включают рак печени и желудка.

Доктор Жан-Ив Блей, директор по общественной политике Европейского общества медицинской онкологии, заявил, что в ожидании "цунами" новых случаев рака необходимо принять "быстрые и решительные" меры, в частности, вакцинации против рака.

Напомним, что в последнем отчете Американского онкологического общества содержится прогноз на 2024 год. В одних только США ожидается более 2 миллионов новых случаев заболевания раком, что знаменует собой важный момент в длительной борьбе с этим заболеванием.

Ранее Фокус писал о 10 мифах о раке кожи. Отказ от табакокурения и ограничение потребления алкоголя также может помочь снизить риск развития рака кожи, а также многих других видов рака и хронических заболеваний.