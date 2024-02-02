Самая "наглая" утечка данных: экс-сотрудника ЦРУ осудили за передачу секретной информации

По данным журналистов, эта утечка навредила способности ЦРУ собирать внешние разведданные против противников Америки, поставила персонал, программы и активы спецслужбы под прямую угрозу и стоила ей сотни миллионов долларов.

Экс-агент ЦРУ Джошуа Шульте был осужден на срок 40 лет за раскрытие сведений о тайных хакерских программах спецслужбы на платформе Wikileaks. Об этом сообщает BBC.

Обвинение прокуроров заключается в том, что он раскрыл инструменты "Vault 7" ЦРУ, которые предоставляли сотрудникам разведки возможность взлома смартфонов и использования их в качестве прослушивающих устройств.

Прокуроры отметили, что данная утечка является одной из самых "наглых" в истории США.

35-летний Шульте передал Wikileaks около 8 761 документа в 2017 году, что является самой большой утечкой данных в истории ЦРУ, отметили в Министерстве юстиции США.

Шульте настаивал на своей невиновности, однако его признали виновным по различным пунктам в ходе трех отдельных федеральных судебных процессов в Нью-Йорке в 2020, 2022 и 2023 годах.

В четверг, 1 февраля, ему было вынесено приговор по обвинениям в шпионаже, неуважении к суду, предоставлении ложных показаний перед ФБР и хранении изображений насилия над детьми.

"Джошуа Шульте предал свою страну, совершив одни из самых наглых, отвратительных преступлений шпионажа в американской истории", — сказал прокурор Демиан Уильямс.

Согласно доказательствам, представленным в суде, Шульте работал разработчиком программного обеспечения в Центре киберразведки, который занимается кибершпионажем против террористических организаций и иностранных правительств.

По словам прокуроров, эта утечка навредила способности ЦРУ собирать внешние разведданные против противников Америки, поставила персонал, программы и активы спецслужбы под прямую угрозу и стоила ей сотни миллионов долларов.

Прокуроры заявили, что в 2016 году он передал информацию Wikileaks, а затем соврал агентам ФБР о своей роли в утечке данных. По словам прокуроров, Шульте, вероятно, был мотивирован гневом из-за спора на рабочем месте, в частности, желания наказать тех, кто, по его мнению, оскорбил его.

ФБР несколько раз допрашивало Шульте после публикации данных WikiLeaks, но он отрицал свою ответственность.

Прокуроры утверждают, что после ареста Шульте пытался передать больше информации. Он пронес в тюрьму телефон, с которого хотел отправить журналисту информацию о кибергруппах ЦРУ и писал твиты, содержащие информацию о киберинструментах ЦРУ, под именем вымышленного оперативника разведки. Шульте находится за решеткой с 2018 года.

Напомним, что ранее в сети появились секретные документы, в которых раскрываются вопросы по сотрудничеству США с Украиной, отношениях с Китаем и данные по деятельности на Ближнем Востоке.

11 апреля в Белом доме заявили, что США еще не выяснили, кто причастен к утечке секретных документов по Украине. Сейчас Вашингтон оценивает масштабы утечки и продолжает поиск виновных в этой ситуации.