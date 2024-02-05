Пропавший вертолет Ми-8 МЧС РФ нашли на дне Онежского озера в Карелии: первые кадры с места происшествия

Следствие рассматривает несколько версий падения вертолета, который принадлежал спасателям. В частности, правоохранители не исключают ошибку экипажа, неблагоприятные погодные условия и неисправность техники.

Пропавший 4 февраля в России вертолет Ми-8, который принадлежал МЧС РФ, нашли на Онежском озере в Карелии. Об этом пишет российское медиа ТАСС

"Обнаружено место падения вертолета Ми-8 в Онежском озере в 11 км от берега, обломки находятся на глубине 40-50 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолетом Ми-8 руководил опытный экипаж, который имеет за плечами и "тысячи часов полета", и который неоднократно привлекался к поиску и спасению людей.

Следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Как информирует российское медиа Shot, сейчас на месте падения судна начали работу водолазы. Глубина озера в этом месте достигает 50 метров. Также к поискам подключили телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон", способный погружаться на 300 метров.

"Командир воздушного судна Евсеев В.М. — родом из Саранска, там у него была своя школа пилотов для детей и подростков", — говорится в сообщении.

На борту было три члена экипажа

Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии, среди них ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники.

Что еще известно об авиакатастрофе на Онежском озере:

Борт доставил спасателей из Санкт-Петербурга на Международную научно-практическую конференцию "Русский лед — 2024" в город Вытегру Вологодской области.

Экипаж отправился в Петрозаводск (Карелия) для дозаправки. Связь с ним прервалась, когда вертолет вылетел из Петрозаводска обратно в Витегру — около 20:30.

Погодные условия были неблагоприятные: низкая облачность и слабая видимость, однако полет был разрешен.

Сотрудники МЧС обнаружили место аварии примерно в 20 км от села Деревянное Прионежского района Карелии.

Обломки вертолета обнаружены в 11 км от береговой линии Онежского озера. Глубина там достигает 50 метров.

На борту было три члена экипажа: КВС Евсеев В. Н., второй пилот Носов С. А., механик Билида В. П. Предварительно, все они погибли.

Вертолет принадлежал Северо-Западному авиационно-спасательному центру МЧС.

Напомним, что бойцы ГУР Минобороныполучили эвакуационный вертолет Ми-2 АМ-1 от народа Польши.

Ранее сообщалось, что Украина получит из Германии партию вертолетов Sea King Mk.41 многоцелевого назначения. Эти машины способны пересечь Черное море и добраться до Крыма.