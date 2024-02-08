Молдова присоединилась к почти всем санкциям ЕС против России и не допускает нормализацию отношений с РФ

Михай Попшой, министр иностранных дел страны, назвал действия россиян против украинцев варварством и призвал забыть о торговле с РФ.

Молдова присоединилась к более 80% санкций, введенных ЕС против России в контексте войны, начатой Москвой в Украине. Об этом заявил Михай Попшой, министр иностранных дел страны, в программе Punctul pe AZi на TVR Moldova, его цитирует издание Newsmaker.

Он отметил, что реализация этих шагов будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы приблизиться к европейским партнерам. Накануне стало известно, что в правительстве Молдовы появится Межведомственный наблюдательный совет, который будет отвечать за соблюдение международных санкций.

"Если я правильно помню, более 80%", — заявил руководитель МИД.

Дипломат также отметил, что варварская война России в Украине делает невозможным любое улучшение отношений с Москвой в ближайшем будущем.

По его словам, ужасы, которые устраивают россияне в Украине, не позволяют говорить о значительном улучшении отношений в ближайшем будущем. Попшой добавил, что из-за российской войны в Украине хорошие торговые отношения в РФ невозможны.

"На ужасы, происходящие в Украине, невозможно закрыть глаза", — заявил чиновник.

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Власти Молдовы, как сообщили в аналитическом центре ISW 21 января, созвали Объединенную контрольную комиссию для расследования в отношении российских военных из-за использования стрелкового оружия, беспилотников и имитаций оружия во время учений, проводившихся якобы для отражения диверсионной атаки. Использование этих вооружений, как заявили молдавские чиновники, российскими миротворческими силами внутри зоны безопасности нарушает протоколы комиссии и что российские миротворческие силы должным образом не сообщили об этом оружии и беспилотниках как о части своего арсенала.

Напомним, 16 января Молдова ввела скидки на 27% на транзит украинской продукции в течение 2024 года. По информации Еврокомиссии, недавно было выделено 126 миллионов евро финансирования на поддержку румынских портов, в которых увеличились объемы грузов после начала российского вторжения в Украину.