Санкции нарушаются: ЕС намерен срочно пресечь незаконный поток товаров в Россию, — Politico

По словам журналистов, подсанкционные товары доставляются в Россию сначала через страны, не входящие в ЕС, а затем реэкспортируются в РФ. Также в поставках участвуют дочерние компании европейских фирм.

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Европейская комиссия обратилась к правительствам стран-членов ЕС с требованием прекратить незаконный поток товаров в Россию. В сообщении, направленном в столицы, орган предупредил о необходимости немедленных, согласованных и энергичных мер со стороны всех участников. Об этом сообщает издание Politico.

По мере истощения терпения по отношению к нарушителям, еврокомиссар по финансам ЕС Мейрид МакГиннесс и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, авторы письма, заявили, что скоро предоставят "подробную информацию" о компаниях, уклоняющихся от санкций. Они также обещают связаться со столицами к середине апреля для оценки принятых мер.

Несмотря на то, что санкции согласовываются на уровне ЕС, ответственность за их соблюдение лежит на правительствах, которые подвергаются контролю со стороны Еврокомиссии. В декабре страны одобрили новый набор ограничений в отношении России и активно работают над разработкой следующего.

В письме отмечается, что подсанкционные товары из ЕС поступают в Россию сначала через страны, не входящие в ЕС, а затем переэкспортируются в Россию. Также это происходит через дочерние компании европейских предприятий, расположенные за пределами ЕС. Чаще всего такие товары и технологии не являются оружием, однако они могут быть использованы в военных целях и попасть на боевое поле.

Еврокомиссия рассматривает возможность учреждения органа ЕС по контролю за соблюдением санкций, что, по сути, означает переключение этой функции с правительств на уровень Еврокомиссии.

По словам источника, близкого к переговорам и выступающего на условиях анонимности, идея создания органа ЕС по контролю за соблюдением санкций становится все более популярной и может быть включена в повестку дня Урсулы фон дер Ляйен, если она будет назначена на второй срок.

МакГиннесс также предлагает странам-членам обратиться к компаниям, которые участвуют в производстве товаров, подпадающих под санкции, и призвать их провести более детальную проверку своих цепочек поставок, чтобы гарантировать соблюдение правил санкций ЕС.

Национальные власти должны делиться дополнительной информацией о компаниях и частных лицах, не входящих в ЕС, которые могут быть причастны к использованию лазеек в санкциях, и должны "проявлять особую бдительность" в отношении исключений из санкций, которые могут усугубить проблему, говорится в письме.

Ранее сообщалось, что российские СМИ продолжают работать в ЕС. По данным журналистов, спустя практически 2 года войны некоторые ресурсы Кремля по-прежнему разблокированы. Представители ЕС перекладывают ответственность на национальных провайдеров.