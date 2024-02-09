"Гитлера вынудили": Путин придумал циничную причину Второй мировой войны

Президент РФ в интервью американцу Такеру Карлсону заявил, что нацистская Германия не атаковала бы Польшу, если бы та отдала Данцигский коридор, который связывал основную часть страны с Кенигсбергом и Восточной Пруссией.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поляки винованы в наступлении на Польшу нацистской Германией в 1939 году. По его мнению, Варшава действовала слишком настойчиво и непримиримо, что, по сути, "заставило" Адольфа Гитлера предпринять агрессивные действия. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Все-таки вынудили! Поляки вынудили, они заигрались и все-таки вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. И Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши", — заявил он.

Путин также заявил, что Польша проводила сотрудничество с нацистской Германией, отметив, что Гитлер предлагал заключить мирный договор и дружественное соглашение. Однако условием этого соглашения было возвращение Польшей Данцигского коридора в состав Германии, который соединял основную часть Германии с Кенигсбергом и Восточной Пруссией.

"После Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер упрашивал их отдать мирно — поляки отказались. Но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделом Чехословакии", — заявил диктатор.

Напомним, что после выхода интервью с Такером Карлсоном издание The Washington Post написало, что у президента РФ была возможность оправдать нападение на Украину перед американскими консерваторами. Но то, на чем он заострил внимание, стало неожиданностью даже для Карлсона.

Также сообщалось, что Путин рассказал о разговоре с Зеленским и перепутал его отца с дедом.