С рейтингом в 2,9%: интервью Путина Такеру Карлсону провалилось по всей России, — СМИ

По данным журналистов, отечественные сериалы и развлекательные шоу оказались россиянам интереснее, чем интервью президента. Телекритики назвали эту новость неожиданной.

Интервью президента России Владимира Путина провалилось в эфире государственного телевидения по всей стране. Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что разговор главы РФ с американским журналистом Такером Карлсоном сильно рекламировали, однако это не помогло привлечь зрителей к телевизору.

В Кремле утверждали, что двухчасовое интервью с интересом смотрели не только в России, но и по всему миру, однако в реальности, оно заняло лишь 19-е место в общероссийском рейтинге самых популярных телепрограмм за неделю с 4 по 11 февраля. Данные об этом размешены на портале Mediascope.

В результате Владимир Путин с рейтингом 2,9% "проиграл": сериалу "Склифосовский 11", который оказался на втором месте в рейтинге; развлекательному шоу "Привет, Андрей" (9-е место); "Ты не поверишь!" (14-е место); и "Ну-ка, все вместе!" (17-е место). А вот телевикторину "Поле чудес" все же удалось обойти интервью Владимира Путина, однако всего на 0,2%.

Основные российские пропагандистские программы, говорится далее в материале, также оказались популярнее разговора с главой государства. Речь про "Вести недели" с Дмитрием Киселевым, а также программы "Москва. Кремль. Путин" и "Время".

Примечательно, что общероссийский рейтинг оказался даже ниже, чем просто по Москве. Политолог Аббас Галлямов считает, что это связано с тем, что "слова уже не работают".

"За четверть века до людей дошло, что на словах у него всегда все в порядке, проблема только в том, что слова и дела в его случае совпадают далеко не всегда", — заявил он.

Телекритик Анна Бородина же заявила, что низкие рейтинги интервью стали неожиданностью, ведь программу показали в одном из самых эффективных слотов, если смотреть с точки зрения телесоциологии.

Напомним, 13 февраля сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск высмеял интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Известный предприниматель поделился картинкой, которая в насмешливой форме показывает ответ президента РФ на вопрос о причинах вторжения российских войск в Украину.