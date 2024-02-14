"Срочный вопрос": в США заявили об "угрозе нацбезопасности" из-за России, — CNN

Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер призвал американского президента рассекретить "всю информацию, касающуюся этой угрозы".

Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности". По словам источников, угроза связана с Российской Федерацией. Об этом сообщает CNN.

По информации медиа, в среду, 14 февраля, Тернер направил коллегам в Конгрессе письмо, где отметил, что речь идет о "срочном вопросе относительно дестабилизирующего иностранного военного потенциала".

Один из источников CNN, который видел разведданные, добавляет, что "на самом деле речь идет о вызывающем большое беспокойство дестабилизирующем российском потенциале, о котором недавно стало известно".

В своем письме Тернер отметил, что 13 февраля Комитет по вопросам разведки Палаты представителей проголосовал за предоставление определенной информации для ознакомления законодателей. По его словам, членам Конгресса предоставляется время для знакомства с ней в течение среды-пятницы.

Кроме того, он призвал президента США Джо Байдена рассекретить "всю информацию, касающуюся этой угрозы".

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что он лично связался с ведущими законодателями из комитетов по вопросам национальной безопасности до того, как Тернер публично предупредил о "серьезной угрозе национальной безопасности".

По словам Салливана, он запланировал брифинг для членов Палаты представителей "Большой восьмерки" на завтра.

Он также отметил, что администрация Байдена "пошла дальше и более творчески, более стратегически подошла к рассекречиванию разведданных в национальных интересах Соединенных Штатов, чем любая другая администрация в истории".

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США не будут защищать страны НАТО в случае нападения России. Он объяснил это недостаточным финансированием оборонной сферы.

Президент США Джо Байден сказал, что заявления Дональда Трампа об угрозах "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО являются "ужасными и опасными".