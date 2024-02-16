В Ростове прогремел мощный взрыв: системы ПВО не сработали, — СМИ (видео)

Местные жители пожаловались, что из-за громкого звука в некоторых домах затряслись стекла, сработали автомобильные сигнализации. Очевидцы и военные утверждают, что система ПВО не сработала.

В пятницу, 16 февраля в российском городе Ростов прогремел сильный взрыв. Об этом написал Telegram-канал ЧТД.

Сообщается, что взрыв был такой силы, что его слышали жители минимум четырех ближайших населенных пунктов.

Российский портал 161.RU со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Ростовской области пишет, что по данным военных, в городе не работала противовоздушная оборона.

По информации портала, взрыв было слышно в населенных пунктах Красный Крым, Аксай, Шахты, Батайск, Недвиговка, Новочеркасск, Азов, а также в Родионово-Несветайском районе.

В соцсетях жители региона отметили, что в некоторых домах затряслись стекла и стены, сработали автомобильные сигнализации. Местные также обнародовали видео, на которых можно заметить задымление.

Напомним, 15 февраля прогремел взрыв в городе Бийск Алтайского края РФ. Местные власти оправдали громкие звуки "технологическим процессом". В соцсетях сообщают, что взрыв прогремел на подсанкционном производстве.

Ранее, 13 февраля, советник городского главы оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о прилете по месту расположения войск ВС РФ. Спустя час чиновник отметил, что детонация БК в месте попадания все еще продолжается.