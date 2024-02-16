"Свободу России, мир Украине": после смерти Навального россияне выходят на митинги (фото, видео)

Российские иммигранты вышли на улицы в Армении, Грузии, Литве, Латвии, Эстонии, Израиле, Германии, Франции, Венгрии, Сербии и Швеции. Также сообщается о задержании протестующих в ряде городов РФ.

После того как в Российской Федерации заявили, что оппозиционный политик Алексей Навальный умер в колонии, россияне в разных странах мира начали выходить на митинги. Фокус собрал информацию о протестах россиян.

Россия

Как отмечает российское медиа SOTA, после новости о смерти Навального прокуратура Москвы опубликовала "предостережение" о недопустимости участия в митингах. Несмотря на это, в нескольких российских городах люди вышли на одиночные пикеты.

Так, в Мурманске задержали женщину, которая вышла на площадь Пяти углов с плакатом "Его кровь на твоих руках, Вова".

Одиночный пикет в Мурманске Фото: SOTA

Также сообщается, что у Соловецкого камня в Москве задержали мужчину с плакатом "Убийца".

Кроме того, полиция задержала активистов, пришедших почтить память Навального в Нижнем Новгороде. По информации журналистов, среди задержанных — учитель Илья Мясковский, ранее оштрафованный на 250 000 рублей по делу о "повторной дискредитации армии".

СМИ также отметили, что россияне по всей стране несут цветы к памятникам жертвам политических репрессий и другим мемориалам Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Краснодара, Калининграда, Нижнего Новгорода, Белгорода, Архангельска, Томска, и многих других российских городов.

Соловецкий камень в Москве Фото: SOTA

Соловецкий камень в Москве Фото: SOTA

Мемориал в Санкт-Петербурге Фото: SOTA

Мемориал в Нижнем Новгороде Фото: SOTA

Беларусь

По данным медиа, в Минске местный ОМОН задержал лидера ликвидированной партии "Зеленые" Дмитрия Кучука при попытке возложить цветы к российскому посольству в память о Навальном.

Армения

Российские эмигранты пришли к посольству России в Ереване. Сообщается, что к самому зданию участников митинга не пустили, возле посольства дежурит отряд полиции.

Митинг в Ереване Фото: SOTA

На плакатах можно заметить надписи: "Смерть убийцам" и "Леша, прости нас".

Митинг в Ереване Фото: SOTA

Митинг в Ереване Фото: SOTA

Грузия

В столице Грузии Тбилиси россияне собрались возле секции интересов России при посольстве Швейцарии, чтобы почтить память Навального. По данным СМИ, речь идет о сотнях людей.

Митинг в Тбилиси Фото: SOTA

Акция в память о Навальном также прошла возле парламента Грузии в Тбилиси.

Одиночный пикет возле парламента в Грузии Фото: SOTA

Сообщается, что часть участников митинга памяти Навального в Тбилиси устроила шествие от Секции интересов России при посольстве Швейцарии к центру города. Их сопровождает грузинская полиция.

Еще около 300 россиян вышли на митинг в грузинском городе Батуми, где зажгли фонарики и провели минуту молчания.

"Они почти не используют символику: в толпе слышны плачи и слова "твари", "отомстить", — пишут журналисты об акции в Батуми.

Митинг в Батуми Фото: SOTA

Плакат в Батуми Фото: SOTA

Израиль

В Тель-Авиве российские эмигранты собрались у здания российского посольства. На одном из плакатов можно заметить надпись: "Всех не убьете". Люди также скандируют "Россия будет свободной" и прочие протестные лозунги.

Митинг в Тель-Авиве Фото: SOTA

Митинг в Тель-Авиве Фото: SOTA

Митинг в Тель-Авиве Фото: SOTA

Пикеты в память об Навальном также были замечены в израильском городе Хайфа. Как отмечают журналисты, пикетчики попросили не снимать их лица.

Пикет в Хайфе Фото: SOTA

Сербия

По информации СМИ, акция протеста в Белграде у посольства России переросла в траурное шествие по центру столицы Сербии в память об Навальном.

Траурное шествие в Белграде Фото: SOTA

Также появились фото, на которых видно, что в Белграде выстроилась очередь в цветочный магазин у российского посольства.

Цветочный магазин в Белграде Фото: SOTA

Мемориал Навальному в Белграде Фото: SOTA

Франция

По данным СМИ, россияне вышли на митинг к посольству РФ в России, однако полиция отогнала протестующих от здания и запретила приближаться к нему.

По информации журналистов, участие в стихийном митинге в Париже, помимо прочих, принимает российский правозащитник Лев Пономарев.

Позже россияне собрались в Париже напротив российского посольства, у памятника Петру Первому. Сообщается, что в ходе митинга Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков предложил измазать российское посольство во Франции красной краской: "Чтобы им не работалось комфортно".

Митинг в Париже Фото: SOTA

Германия

Россияне также провели пикеты и возложили цветы у российского посольства в Берлине.

Протестующие в Берлине Фото: SOTA

Посольство РФ в Берлине Фото: SOTA

Кроме того, пикеты в память о Навальном были зафиксированы у российского консульства в немецком Бонне.

Митинг в Бонне Фото: SOTA

Латвия

Около 100 человек вышли на акцию протеста к российскому посольству в Риге. Как отмечают журналисты, в латвийской столице также прошел "молчаливый митинг" в память об Алексее Навальном

"Собралось несколько сотен человек совершенно разных возрастов. Кто-то пришел даже с детьми в колясках. Прошло мероприятие рядом с мемориальным комплексом, посвященным агрессии России в Украине", — сообщили представители СМИ.

Митинг в Риге Фото: SOTA

Митинг в Риге Фото: SOTA

Литва

Сообщается, что россияне вышли на акцию в память о Навальном в литовской столице Вильнюсе.

Митинг в Вильнюсе Фото: SOTA

Люди также несут плакаты, цветы и свечи к памятнику жертвам советской оккупации.

Мемориал советской оккупации в Вильнюсе Фото: SOTA

Эстония

Журналисты опубликовали фото стихийного митинга россиян в эстонской столице Таллине.

Митинг в Таллине Фото: SOTA

Митинг в Таллине Фото: SOTA

Венгрия

В Будапеште люди вышли с плакатами, осуждающими российского президента Владимира Путина.

Как отмечают очевидцы, участники митинга скандируют лозунги: "Путин — убийца", "Свободу России, мир Украине".

Фото: SOTA

Фото: SOTA

Швеция

Россияне также провели протестную акцию по случаю гибели Навального в шведском Стокгольме.

Фото: SOTA

Митинг в Стокгольме Фото: SOTA

Напомним, 16 февраля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет.

Жена политика Юлия Навальная во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что не знает, можно ли верить сообщениям российских государственных СМИ о смерти ее мужа.