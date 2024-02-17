"Синдром внезапной смерти": в РФ придумали новую причину гибели Навального (скриншот)
Тело российского оппозиционера Алексея Навального не отдают его семье. В следственном комитете отметили, что сделают это только после окончания проверки, рассказала пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Матери российского оппозиционера Алексея Навального заявили в колонии, что причина гибели политика — "синдром внезапной смерти". Об этом сообщил адвокат Иван Жданов в своем X (Twitter) 17 февраля.
Он отметил, что разговоры о "тромбе" оказались ложью. По словам Жданова, тело Алексея Навального не выдают, поскольку "причины смерти не установлены".
"При этом когда адвокат и мама Алексея сегодня утром приехали в колонию, им сказали, что причина смерти Навального: синдром внезапной смерти", — сказал Иван Жданов.
Адвокат отметил, что в колонии заявили, что якобы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее выдать тело.
"Сейчас в следственном комитете стало очевидным, что тело не собираются выдавать. При этом в моргах тела нет", — рассказал он.
По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, следственный комитет прямо говорит, что не отдаст тело оппозиционера, пока не закончится проверка.
Ярмыш отметила, что час назад адвокатам сообщали, что проверка закончена и криминала не обнаружено.
"Они буквально врут каждый раз, водят кругами и заметают следы", — написала она.
Смерть Алексея Навального: что известно
16 февраля стало известно о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Сообщалось, что он имел проблемы с тромбами.
Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан отметил, что лечил Навального в 2020 году, и тот не имел никаких проблем, которые свидетельствовали бы о проблемах с сосудами.
Напомним, 17 февраля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила смерть российского оппозиционера. В Салехарде, куда якобы перевезли Навального, не нашли его тело.