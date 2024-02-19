"Я продолжу дело Навального": жена политика призвала россиян "ударить по режиму Путина" (видео)

Юлия Навальная отметила, что тело ее мужа не отдают родным, ведь выжидают пока исчезнут следы "Новичка" и заверила, что ей известно, из-за чего конкретно президент РФ убил оппозиционера.

Жена российского оппозиционера Алексея Навального, которого 16 февраля убили в исправительной колонии, Юлия Навальная заявила, что продолжит дело своего мужа и призвала россиян "бороться с режимом". Об этом говорится в ее видео-обращении на YouTube-канале "Алексей Навальный".

Почти 9-ти минутное обращение к гражданам России заявилось в понедельник, 19 февраля. В нем жена оппозиционера заявила, что ее мужа убил президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Путин убил не просто человека — Алексея Навального, он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее. Уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой. Что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся, и хотим жить по-другому", — говорит Юлия Навальная.

Путин даже не решился заглянуть в глаза Навальному

По ее словам, российский оппозиционер умер после трех лет мучений и пыток в колонии.

"Он не просто сидел. Не сидел, как сидят другие. Его пытали. Его держали в карцере. В бетонной коробке", — заявила она.

Однако, как отмечает Навальная, ее муж продолжал бороться, ведь его "не сломать" и именно поэтому "Путин его и убил".

"Позорно. Трусливо. Так и не решившись заглянуть ему в глаза или просто назвать его имя. И так же подло и трусливо они прячут его тело. Не показывают его матери. Не отдают", — говорится в сообщении.

В Кремле выжидают пока исчезнут следы "Новичка"

Кроме того, жена оппозиционера, отметила, что соратники главы РФ "позорно врут" и выжидают пока исчезнут следы "очередного путинского "Новичка".

Также она заявила, что команде Навального известно, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад.

"Мы обязательно узнаем о том, кто именно и как выполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица", — говорит она.

Россиян призвали бороться "отчаяннее, чем раньше"

Также в обращении Навальная призвала россиян "продолжать бороться" и делать это еще "отчаяннее, яростнее чем раньше".

"Я знаю, кажется, что больше уже невозможно, но надо больше. Собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по этому сумасшедшему режиму, по Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, которые искалечили нашу страну", — призывает жена политика.

На 7 минуте видео Навальная вспомнила об Украине

На седьмой минуте видео Юлия Навальная попросила граждан России бороться "против войны", вероятно, той которую сами же россияне начали в Украине, однако больше о полномасштабном вторжении упоминаний не было.

"Я обращаюсь к вам со словами Алексея, в которые он очень верил: "не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего". Стыдно дать себя запугать. Нам надо использовать каждую возможность. Бороться против войны, против коррупции, против несправедливости. Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе", — сказала она.

В конце жена Навального заявила, что собирается продолжить дело мужа.

Смерть Алексея Навального: что известно

16 февраля стало известно о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Сообщалось, что он имел проблемы с тромбами.

Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан отметил, что лечил Навального в 2020 году, и тот не имел никаких проблем, которые свидетельствовали бы о проблемах с сосудами.

Напомним, 17 февраля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила смерть российского оппозиционера. В Салехарде, куда якобы перевезли Навального, не нашли его тело.