Разделены на две группы: около 50% беженок из Украины хотят остаться в Польше, — исследование

По словам ученых, большинство украинских беженок относятся к среднему классу. Средний возраст составляет 44 года, 83% из них имеют высшее образование.

Около 50% украинок, которые бежали после начала полномасштабной войны в Польшу, хотят там остаться. Только 42% беженок собираются вернуться домой. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Междисциплинарной лаборатории исследований войны в Украине при Университете Национальной комиссии по образованию в Кракове.

Как рассказал профессор Петр Длугош результаты исследования говорят о том, что украинские беженки делятся на два типа: первые видят свое будущее в Польше, а потому активно интегрируются и интегрируют своих детей, а вторые хотят вернуться домой, из-за чего не так активно учат язык.

"К нашей стране относятся как к хорошему убежищу, эти люди склонны отделяться, у них есть финансовые ресурсы, они не так часто отправляют своих детей в польские школы и не учат язык. Как только война закончится, они покинут нашу страну. Вторая группа возлагает надежды на нашу страну, намерена в ней остаться, учит язык, отправляет детей в польские школы и работает или ищет работу", — сказал он.

Сообщается, что на желание украинок вернуться домой могут повлиять несколько факторов:

окончание войны (67%);

хорошо оплачиваемая работа в Украине (38%);

искоренение коррупции в Украине (31%);

любовь к Украине (31%);

более высокий уровень жизни в Украине (28%);

стремление к жизни и развитию в Украине (27%).

По словам исследователей, большинство украинских беженок относятся к среднему классу. Средний возраст составляет 44 года, 83% из них имеют высшее образование. Самыми обременительными проблемами для них являются отсутствие четких планов и разлука с близкими.

"Помимо военной травмы, есть оторванность от семьи, проблемы с детьми, оторванными от сверстников, а также конфликты в школах со сверстниками-поляками", — сказал Длугош.

Издание пишет, что украинки признают, что ситуация, в которой они оказались, морально тяжелая. Треть опрошенных пользовалась помощью психолога, а каждая пятая принимала успокоительные препараты. Почти у половины наблюдаются симптомы депрессии.

По словам журналистов, исследование проводилось на рубеже октября и ноября 2023 года. Для анализа было отобрано 466 опросов.

Ранее СМИ сообщали, что беженцы из Украины "подняли" криминогенную ситуацию в Польше. Чаще всего из-за масштабности миграции преступления совершали в Польше украинцы — они составляют более половины иностранцев, которые были привлечены к уголовной ответственности. Далее следуют грузины и белорусы.