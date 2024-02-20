Из-за их "особых отношений": Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль, — СМИ

По словам журналистов, подобные презенты могут нарушать резолюцию ООН, запрещающую поставку предметов роскоши в Северную Корею в попытке оказывать давление на страну.

Президент Российской Федерации Владимир Путин преподнес северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль отечественного производства в качестве подарка личного пользования, подчеркивая тем самым особую дружбу между двумя странами. Об этом пишет издание "Голос Америки".

В отчете не указывается, какой марки был транспортное средство и каким способом оно было доставлено. Однако аналитики предполагают, что такие действия могут нарушать резолюцию ООН, запрещающую поставку предметов роскоши в Северную Корею в целях оказания давления на страну с целью привлечь ее к отказу от ядерного вооружения.

В воскресенье, 18 февраля, сестра Ким Чен Ына Ким Йо Чжон приняла подарок и передала благодарность от своего брата Путину. Она подчеркнула, что этот подарок свидетельствует о специальных личных связях между лидерами, как сообщили государственные СМИ КНДР.

По данным "Голоса Америки", сотрудничество между Северной Кореей и Россией значительно усилилось после визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре прошлого года для участия в саммите с президентом Путиным. Во время этого визита на главном космодроме России Путин продемонстрировал личный лимузин Aurus Senat северокорейскому лидеру.

В источник отмечают, что Aurus выделяется как первый отечественный бренд автомобилей премиум-класса, который активно используется в официальных кортежах высокопоставленных чиновников, включая президента Путина. Этот бренд впервые был замечен на церемонии инаугурации в 2018 году и с тех пор стал неотъемлемой частью автопарка для важных государственных мероприятий.

Вопреки этому, несмотря на то, что у 40-летнего Ким Чен Ына имеется множество роскошных автомобилей иностранного производства, есть утверждения о том, что многие из них были ввезены в страну незаконно, несмотря на резолюцию ООН.

Во время своего визита в Россию он передвигался между местами встреч в лимузине Maybach, привезшем с собой в одном из специальных вагонов поезда.

Напомним, в Bloomberg проинформировали, что дружба с Путиным стала новой причиной для Ким Чен Ына не начинать войну. Агрессия России против Украины помогает Северной Корее в развитии собственной экономики.

Также в Bloomberg сообщали, что Путин посылает сигналы США о своей готовности начать мирные переговоры.