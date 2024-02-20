"Нация в упадке": Трамп связал смерть Навального со своими юридическими проблемами, — Politico

Бывший президент, комментируя внезапную смерть оппозиционера, пожаловался на ухудшение ситуации в США и назвал американцев "нацией в упадке".

Впервые бывший президент Дональд Трамп высказал свое мнение о случившемся смерти российского оппозиционера Алексея Навального спустя 72 часа после поступления информации. Однако, он избежал осуждения или выражения соболезнований. Об этом сообщает издание Politico.

Трамп связал свои собственные юридические трудности с ситуацией вокруг Алексея Навального. В пятницу, 16 февраля, на Трампа был наложен штраф в размере 354,8 миллиона долларов в связи с решением суда по гражданскому иску о мошенничестве.

"Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. Это медленное, неуклонное развитие, когда крупные, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути к разрушению. Открытые границы, сфальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов уничтожают Америку. Мы — нация в упадке, нация-банкрот", — заявил он.

Президент Джо Байден и его противник на праймериз в президентской гонке 2024 года, Никки Хейли, явно обвинили российского лидера Владимира Путина в смерти Алексея Навального.

В выходные Хейли отметила, что Трамп хранит молчание по поводу смерти Навального, и призвала бывшего президента "ответить, считает ли он Путина ответственным за смерть Навального".

Напомним, что СМИ сообщали, что 18 февраля бывшая представительница Республиканской партии, Лиз Чейни, предостерегла от появления "путинского крыла" внутри своей партии после заявления экс-президента США Дональда Трампа, который фактически не упомянул ни российского оппозиционера Алесея Навального, ни президента России Владимира Путина.

Руководители Федеральной службы исполнения наказаний днем 16 февраля сообщили, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии во время прогулки. Указывалось, что 47-летнему россиянину внезапно стало плохо и ему пришлось оказывать медицинскую помощь. Предполагают, что причиной смерти мог стать тромб.