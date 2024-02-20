Путин подарил Ким Чен Ыну премиальное российское авто "Aurus" (фото)

Лидер КНДР во время визита в РФ осенью 2023 года осматривал лимузин Aurus Senat, на котором ездит лично Владимир Путин. Стоимость такой машины — около 442 тысяч долларов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль "Aurus" представительского класса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее о подарке сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), но в сообщении говорилось лишь об "автомобиле российского производства", марка и модель не были указаны.

Автомобиль передали заместителю заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон и секретарю ЦК Пак Чон Чхон.

Подарок Путина "является свидетельством особых дружеских отношений" между лидерами стран, заявили в ЦТАК.

Автомобили "Aurus" — это премиальные автомобили российского производства, которые используются для публичных поездок президента Российской Федерации и высшего руководства государства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимает парад на кабриолете Aurus. Фото Getty Images Фото: Getty Images

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые осмотрел Aurus в сентябре 2023 года, во время визита в РФ, пишет Reuters. Тогда Путин показывал ему лимузин Aurus Senat, на котором ездит лично. Его стоимость стартует от 41 млн рублей (около 442 тыс. долларов).

По данным информагентства, Ким Чен Ын — заядлый автолюбитель и имеет коллекцию роскошных иностранных автомобилей, которые, предположительно, были ввезены контрабандой. Его автопарк составляет Maybach, несколько лимузинов Mercedes, Rolls-Royce Phantom и спортивный внедорожник Lexus.

Напомним, 8 января 2024 года северокорейский лидер отпраздновал юбилей. Ким Чен Ыну исполнилось 40 лет.

25 января 2024 года издание The New York Times писало, что Ким Чен Ын может устроить "смертоносную" провокацию. По данным СМИ, в Вашингтоне встревожены из-за риторики лидера КНДР. Американские чиновники не думают, что он решится на развязывание полномасштабной войны, но ожидают ударов.