"Сrazy SOB": Байден выругался в адрес Путина

Лидер Белого дома прямо обвинил главу Кремля в смерти российского оппозиционера Алексея Навального и добавил, что союзники всегда должны беспокоиться о возможном ядерном конфликте.

В среду, 21 февраля, президент США Джо Байден, выступая в Сан-Франциско на мероприятии по сбору средств в связи с изменением климата, назвал президента РФ Владимир Путина известной американской аббревиатурой SOB. Об этом пишет The Hill.

Кроме того, глава Белого дома раскритиковал экс-президента Америки Дональда Трампа за его реакцию на смерть главного оппозиционного лидера России Алексея Навального.

"Последняя экзистенциальная угроза — это климат. Да, у нас есть безумный сукин сын Путин и другие, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза человечеству — это климат", — подчеркнул Байден.

Президент США прямо обвинил Путина, которого назвал SOB (son of a bitch, или сукиным сыном), в смерти Навального в тюрьме. Он был возмущен тем, что Трамп не только не упомянул российского президента в своей реакции на смерть его ключевого оппонента, но вместо этого пожаловался на заговор против него всех судей, прокуроров и демократов.

"Если бы я стоял здесь 10-15 лет назад и говорил все это, вы бы все подумали, что я должен быть изолирован", — сказал Байден о комментариях Трампа.

Президент заявил, что у республиканцев когда-то был "американский моральный центр", но он, похоже, утрачен.

Кроме того, Джо Байден анонсировал, что в пятницу, 23 февраля, администрация президента огласит большой пакет санкций против РФ. Ожидается, что он возложит на Россию ответственность за случившееся с лидером оппозиции и дополнит санкции, введенные против страны-агрессора с начала войны.

Напомним, Фокус писал, что, по мнению бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, президент РФ Владимир Путин имеет рычаги влияния на экс-президента США Дональда Трампа и, скорее всего, финансовые.

Ранее Трамп заявил, что нынешняя власть США и действующий президент Джо Байден находятся под влиянием "фашистов". По его мнению, Байден "угрожает демократии".