Держали, чтобы не упал: Путин продолжил "развлечения" после полета на Ту-160М (фото)

Аэродром в Казани, который посетил президент РФ Владимир Путин, находится на расстоянии, достижимом для украинских БПЛА. Глава Кремля побывал в самолете и в грузовике.

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казань покатался сразу на двух видах транспорта. Сначала его посадили на самолет Ту-160М, затем — за руль грузовика. О деталях "развлечений" российского главы государства рассказали в Telegram-канале "РИА Новости".

Журналисты "РИА Новости" сначала сообщили о 40-минутном полете Путина на новом военном самолете Ту-160М, который способен нести десятки ракет для ударов по Украине. Когда политик сходил с самолета, его окружили приближенные чиновники — придерживали под локти, чтобы не упал.

Владимир Путин — возле самолета Ту-160М Фото: РИА Новости

После этого Путин поделился впечатлениями от полета — заверил, что воздушное судно готово к работе. Следующее развлечение, которое ему предложили в Казани — возможность посидеть за рулем грузовика КАМАЗ. Российские журналисты уверяют, что он не просто посидел, а даже "проехался".

Владимир Путин — в КАМАЗе Фото: РИА Новости

Визит Путина — детали событий 21-22 февраля

Отметим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава РФ действительно планирует подняться на борт новейшего самолета, выпущенного на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова. Согласно планам Путина, он должен был находиться в воздухе около 40 мин.

Рядом с заводом расположен военный аэродром "Борисоглебский". Расстояние от аэродрома до границы с Украиной — около 1 000 км.

Где расположен аэродром "Борисоглебский" Фото: Google Maps

Ту-160М — российский стратегический бомбардировщик, о модернизации которого СМИ рассказывали в начале 2023 года. Российские конструкторы планировали пристроить к нему боеголовки "Кинжал", которые должны стать тяжелее. Кроме того, установили обновленный двигатель НК-32-02, который выпускается на заводах РФ, и улучшенную авионику.

22 февраля Фокус получил комментарий от авиаэксперта Анатолия Храпчинского. Храпчинский отметил, что точно неизвестно, как именно модернизировали самолет, который называют "Белым лебедем". Одно из возможных направлений приложения усилий — увеличение количества часов межремонтного ресурса, улучшение авионики, РЛС, средств разведки. Впрочем, он сомневается, что могут быть существенные изменения: в условиях санкций сложно достать необходимые западные компоненты.

Напоминаем, НАПК ведет базу данных иностранных компонентов, которые смогла достать РФ для выпуска вооружения. В базе данных — около 3 тыс. элементов, подавляющее большинство которых куплено в компаниях из США.